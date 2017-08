Saúde

Convênio da CAA-PR com Dental Uni tem planos odontológicos a baixo custo

Isenção de carência para contratações efetuadas até o dia 18 de setembro, com vigência a partir de 1º de outubro



A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, em parceria com a Extramed Administradora de Benefícios (ANS nº 41420-4), mantém convênio com a empresa Dental Uni Cooperativa Odontológica (ANS nº 304484), oferecendo planos odontológicos a partir de R$ 20,90 por pessoa para advogados e dependentes estatutários.



As contratações efetuadas até o dia 18 de setembro, que entram em vigência a partir de 1º de outubro, estão isentas de carência. As adesões devem ser feitas pelo site www.extramed.com.br/odontologico/caapr. O benefício é exclusivo para os advogados adimplentes com a anuidade da OAB Paraná.



COBERTURA: Os planos do convênio possuem mais de 15 mil áreas de atendimento, com cobertura de mais de 180 procedimentos, entre eles casos de emergência e urgência, exames radiológicos, exames laboratoriais, diagnósticos, periodontia, endodontia, odontopediatria, prótese dental e cirurgia.



Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelos telefones (41) 4007-2160 para capital e região metropolitana e 0800-6432080 para as demais localidades.