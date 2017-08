Saúde

Saiba como reduzir o estresse no trabalho

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Confira dicas de como cultivar um clima menos pesado na empresa e aumentar a produtividade

“Os problemas da vida somados às preocupações profissionais, má alimentação e cansaço causam um estresse natural nas pessoas, mas práticas simples e cotidianas podem mudar esse quadro”, explica Bianca Naves, nutricionista.

Faça pequenas pausas durante o dia: É importante que ao longo do dia, principalmente no trabalho, ter momentos de pausa e descanso. Nesses momentos levante da cadeira, estique as pernas ou espreguice-se; dê uma pequena caminhada; beba água.

Seja organizado: Manter a área de trabalho organizada é fundamental para as tarefas do dia a dia, bem como ter uma agenda para anotar os compromissos e prioridades do dia e descartar papeis antigos.

Atividade física: Além de aliviar, praticar atividade física também é uma excelente maneira de prevenir o estresse, pois permite uma maior conexão entre o corpo e mente. Não ter uma vida saudável é um dos principais causadores do estresse, já que toda a preocupação fica acumulada no corpo e não há essa liberação.

Alimentação equilibrada: Junto com o exercício físico, a alimentação balanceada é uma excelente forma de controlar o estresse, evitando que ele volte a aparecer. Tenha sempre frutas e vegetais no seu dia, inclua cereais integrais, hidrata-se e faça pausas ao longo do dia para se alimentar.

Beba mais chá: Uma pausa diária no dia para o consumo de bebidas quentes, como o chá pode proporcionar um relaxamento do corpo e mente. O consumo de duas a três xícaras de chá preto ajuda a melhorar a capacidade de concentração e também pode aumentar a sensação de alerta sem deixar pilhado. As infusões, como de camomila, frutas vermelhas e mesmo hortelã são boas opções para manter a hidratação do corpo.



Ambiente confortável: Trabalhar e viver em ambientes simples, organizados, limpos e tranquilos, ao invés de cenários caóticos e repletos de distrações desagradáveis, é mais uma fórmula eficaz para uma existência livre de estresse.