Saúde

Aplicativo Saúde Já Curitiba é testado nas unidades de saúde do Portão

Escrito por 27 Abril 2017 .

O projeto piloto do aplicativo Saúde Já Curitiba, desenvolvido pelo Instituto das Cidades Inteligentes (ICI), foi lançado na Unidade Municipal de Saúde Parolin O aplicativo está integrado ao sistema e-Saúde, utilizado por toda a rede municipal de Saúde de Curitiba desde 2012. Com o aplicativo, é possível agendar o primeiro atendimento, que irá direcionar o usuário a consultas, exames e serviços específicos.

A implantação da ferramenta está sendo realizada de forma escalonada, o que possibilita a realização de ajustes para o funcionamento efetivo. Em 15 dias, todos os postos de saúde do Distrito Sanitário do Portão devem contar com o aplicativo.

“O aplicativo está disponível em plataforma Android e na Web. O acesso se dá informando o número do Cartão SUS ou CPF e a data de nascimento. A ferramenta informa os dias e horários disponíveis e aí o cidadão escolhe um horário para atendimento”, explica o diretor-presidente do ICI, Fabrício Zanini.

A ideia é que a utilização da ferramenta diminua as filas da madrugada nos postos de saúde, em busca de senhas, e agilize os agendamentos, mas o atendimento direto nas unidades continuará sendo realizado. Até janeiro de 2018, todos os distritos de Curitiba terão acesso à ferramenta.

“Desenvolvemos o aplicativo em apoio ao compromisso do prefeito Rafael Greca de oferecer uma solução que ajudasse a reduzir as filas de atendimento. Assim, seguimos o nosso propósito de contribuir com o desenvolvimento da administração pública, oferecendo melhores serviços para a população”, finaliza Zanini.