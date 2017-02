Saúde

Novas adesões ao plano de saúde da Unimed sem carência para advogados

Escrito por 07 Fevereiro 2017 .

Isenção de carência para consultas e exames simples em contratações efetuadas até o dia 12 de março deste ano

A Caixa de Assistência dos Advogados (CAA-PR) e a OAB Paraná mantêm há muitos anos um convênio de plano de saúde coletivo por adesão com a Unimed Paraná (ANS 312720), com vantagens exclusivas para os profissionais da classe e seus dependentes estatutários. As novas adesões, além de preços diferenciados, com planos a partir de R$ R$ 125,33 mensais, estão isentas de carência para consultas e exames simples, desde que a contratação ocorra até o dia 12 de março deste ano.



As condições são válidas para os profissionais da classe, adimplentes com o pagamento da anuidade da OAB Paraná, de todas as regiões do estado, com exceção das Subseções de Londrina, Ponta Grossa e Paranavaí. Os planos e as condições de contratação podem ser consultados pelo site www.oabpr.org.br/unimed. Mais informações podem ser esclarecidas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .