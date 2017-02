Saúde

CAA-PR promove campanha inédita de vacinação contra a pneumonia

Escrito por 02 Fevereiro 2017 .

Valores abaixo do mercado para advogados adimplentes com a anuidade da OAB Paraná e para seus dependentes estatutários, mediante subsídio da CAA-PR. Aplicação da vacina será em março

O inverno é a estação do ano que estamos mais sujeitos às doenças respiratórias, como gripes, resfriados, asma e até mesmo a pneumonia, doença infecciosa dos pulmões causada geralmente por bactérias. Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), a doença é a principal causa de morte de crianças no mundo. A cada ano, são cerca de 1,6 milhões de óbitos de menores de cinco anos. De acordo com dados do DATASUS, ligado ao Ministério da Saúde, a pneumonia é uma doença que afeta cerca de 2,1 milhões de brasileiros por ano.

O ar seco e frio do inverno causa lesões nas mucosas do nariz e de outros órgãos que levam o ar aos pulmões, comprometendo as células de defesa e aumentando as chances de contágio. Pessoas com o sistema imune debilitado por causa de gripe, tabagismo, doenças crônicas, respiratórias, cardíacas, doenças associadas ao diabetes, além de idosos, têm mais riscos de contrair a doença.

Hábitos saudáveis, como boa alimentação e exercícios regulares, lavar as mãos frequentemente para matar os germes, não fumar e tomar vacina são as principais formas de combate à doença. "Além da tradicional campanha de vacinação contra a gripe, prevista para acontecer entre abril e maio, neste ano estamos ofertando vacina também contra a pneumonia, a baixo custo para advogados e dependentes, para que estejam todos preparados e devidamente protegidos quando chegar o inverno, a estação de maior incidência dessas doenças", observa o presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli.

Adesão

Interessados em participar da campanha devem fazer reserva mediante preenchimento de ficha cadastral no site www.caapr.org.br/vacinapneumonia. Os valores são de R$ 98,00 para advogados, adimplentes com a anuidade da OAB Paraná, e R$ 160,00 para dependentes estatutários por dose, com pagamento antecipado até o dia 17 de fevereiro.

A aplicação da vacina, que tem dose única, a partir dos 3 anos e sem limite de idade, será na primeira quinzena de março, na sede da Seccional e nas Subseções da OAB em todo o estado, desde que com o mínimo de cinco interessados. A vacina é a PREVENAR 13, fabricada pela Pfizer, uma das maiores empresas farmacêuticas do mundo.