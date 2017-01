Saúde

Governo repassa R$ 18,3 milhões para hospitais de Curitiba

Escrito por 30 Janeiro 2017 .

O governador Beto Richa repassou R$ 18,3 milhões em recursos para nove hospitais de Curitiba, de média e alta complexidade, que atendem pelo Sistema Único de Saúde (SUS). Além do recurso, Richa entregou uma UTI móvel para o município. Outras cinco ambulâncias, para o atendimento do Samu 192, foram entregues a Curitiba pelo governo federal

Também foi assinado um protocolo de intenções entre a Comec e a Urbs com o objetivo de promover um estudo para reativação do sistema de transporte integrado entre Curitiba e a Região Metropolitana. A primeira linha a ser reintegrada é a Colombo-CIC, que voltará a operar no dia 23, atendendo cerca de 30 mil passageiros.

Os R$ 18,3 milhões são relativos ao adiantamento de seis parcelas de um incentivo estadual formalizado com o município, em junho de 2016, no valor de R$ 36,7 milhões. O recurso será utilizado para a realização de exames de alta complexidade, cirurgias, consultas médicas e disponibilização de leitos de UTI.

A entrega de ambulâncias aos municípios é uma das estratégias da Rede Paraná Urgência, programa do Governo do Estado. Em seis anos, foram distribuídas 688 ambulâncias a municípios, consórcios, hospitais, Samu e Siate para melhorar o transporte de pacientes em situações de urgência. Outras cinco ambulâncias foram entregues pelo governo federal ao município de Curitiba.