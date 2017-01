Saúde

Plano odontológico a partir de R$ 28,46 mensais para advogados e dependentes

Escrito por 26 Janeiro 2017 .

Atendimento com abrangência nacional para diversos procedimentos, de acordo com a categoria de cada plano

A Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) tem plano odontológico para advogados e dependentes a preço acessível, a partir de R$ 28,46 mensais por beneficiário, com coparticipação. O plano administrado pela Extramed Administradora de Benefícios (ANS nº 41420-4), com garantia da OdontoPrev (ANS nº 30194-9), oferece diversos serviços, de acordo com a categoria do plano, como consultas, restaurações simples, extrações, raio X, limpeza, tratamento de gengiva, tratamento de canal e serviço de emergência 24 horas, entre outros procedimentos incluídos no rol da ANS.



Mais informações, adesão e outros padrões de planos estão disponíveis no site www.extramed.com.br. Dúvidas pelos telefones (41) 4007-2160 para capital e região metropolitana e 0800 643 2080 para demais localidades. (Plano Integral exclusivo Rede Credenciada, registrado junto a ANS como Integral, CP LE 1, sob nº 439.396/02-1, com coparticipação, valor mensal por beneficiário válido até maio de 2017).