Saúde

Benefícios do chá para a saúde serão tratados em evento da Caixa dos Advogados do Paraná

Escrito por 16 Novembro 2017 .

Especialista fala sobre os benefícios da bebida milenar para a saúde e bem-estar em curso que acontece no dia 20 de novembro, no Edifício Maringá

Visando o bem-estar e a qualidade de vida dos advogados, a Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná promove o evento “Curso Chá, Saúde e Bem-estar” na próxima segunda-feira, dia 20, às 19 horas no Edifício Maringá, em Curitiba. Para falar sobre o assunto, a CAA/PR convidou o especialista em chás, Nilton Gasparato, que vai ministrar o curso sobre os benefícios, preparação e degustação de chás.

Bebida milenar utilizada como remédio caseiro, o chá faz parte do cotidiano de muitas pessoas e é importante item na economia de países como China e Índia, entre outros. Os interessados em participar do curso, atividade que integra a Agenda de Novembro do Edifício Maringá, devem se inscrever com antecedência pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . O evento é gratuito, mas pede-se doação de brinquedos para o Natal de crianças carentes.

WORKSHOP: Ainda dentro da programação de novembro, no dia 22, às 19 horas, a advogada e consultora de imagem Márcia Caldas ministra o workshop “Decoração de natal sustentável”. A proposta é despertar a criatividade para os participantes utilizarem materiais sustentáveis na decoração natalina. Após o workshop, em parceria com a loja Grand Cru, haverá degustação de vinhos com a presença da sommelière Edinéia Biassi. Inscrições pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. , com doação de brinquedos para o Natal de crianças carentes.

AULAS DE VIOLÃO: A Agenda de Novembro também inclui aulas de violão com o professor Christian Becker. São aulas em três módulos, com mensalidade de R$ 100,00 para turmas ou de R$ 130,00 para aulas individuais. Os interessados devem agendar teste de nivelamento pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. . As aulas são às terças-feiras, nos períodos da tarde e noite.

