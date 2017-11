Saúde

Dia de Combate à Retinopatia Diabética quer equalizar fila do SUS

Escrito por 06 Novembro 2017 .

Ação inédita e gratuita, ligada ao Dia Mundial da Diabetes, vai reunir 40 oftalmologistas na Praça Ouvidor Pardinho, 11 de novembro.Expectativa é que 4.500 pessoas sejam atendidas

O dia 14 de novembro é o Dia Mundial do Diabetes, definido pela Federação Internacional de Diabetes (IDF) e Organização Mundial da Saúde desde 1991. No mundo todo, o mês de novembro é marcado por uma série de atividades em prol da doença, que já atinge mais de 400 milhões de pessoas no mundo, causando mais de 5 milhões de mortes anuais.



Muitos pacientes portadores de diabetes não sabem sobre as complicações causadas pela patologia, entre elas, a Retinopatia Diabética, uma das principais causas de cegueira em pessoas jovens em todo o mundo. Como a doença tem rápida evolução, o diagnóstico e tratamento precoces são fundamentais para a preservação da visão e qualidade de vida dos pacientes.



Sabendo disso e alinhando-se à data, a Oftalmoclínica Curitiba e Retina Curitiba, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde, criaram o “Retina do Bem”, ação agendada para 11 de novembro, um sábado, das 7h às 17h, na Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho.



O projeto é inédito e tem por objetivo principal realizar gratuitamente exame de Fundo de Olho, Retinografia Digital e Fotocoagulação a Laser em pacientes portadores de Diabetes com indicação para tal, além de conscientizar a população sobre a gravidade da Diabetes. A expectativa é de que mais de 4,5 mil pessoas sejam atendidas em todas as ações oferecidas no Retina do Bem. Outra meta importante da ação voluntária é solucionar a fila de espera do SUS para exames de diagnóstico da Retinopatia Diabética em Curitiba. Com isso, a ação vai integrar a estratégia Saúde Já da prefeitura, que busca equalizar a filas de espera nas especialidades em Curitiba.



Para alcance dos objetivos propostos, uma grande estrutura será montada na Praça Ouvidor Pardinho, com equipe de recepção, de apoio, enfermeiros e 40 oftalmologistas de plantão. Quem for ao evento vai poder também receber orientações de como viver bem com diabetes e assistir palestras relacionadas ao tema.

A ação é coordenada pelo Médico Oftalmologista especialista em Retina e Vítreo João Guilherme Moraes, não tem fim lucrativo e busca unicamente contribuir com esse importante tema. Médicos, enfermeiros e demais profissionais envolvidos na campanha também são todos voluntários. Mais informações no site www.retinadobem.com.br.



Como vai funcionar

Pacientes diabéticos do SUS, previamente cadastrados na fila da Oftalmologia, serão convocados para participar da ação. Eles receberão a guia de agendamento, por meio da sua unidade de saúde, com o horário de atendimento. Os pacientes serão avaliados e, se necessário, realizarão exame de Mapeamento de Retina e Retinografia Digital, que podem diagnosticar a Retinopatia Diabética e, nos casos nos quais os pacientes já possuem diagnóstico positivo, será realizada a Fotocoagulação a Laser, se assim for indicado. Todos os exames e consultas realizadas no dia 11/11 serão gratuitos e não serão cobrados do SUS. Pacientes com quadros mais graves da doença serão encaminhados ao serviço cirúrgico, dando seguimento ao tratamento após as medidas iniciais. Além dos pacientes previamente convocados, haverá orientação a pessoas que comparecerem espontaneamente ao evento.



Serviço:

Retina do Bem 2017

Horário: 7h às 17h

Local: Unidade de Saúde Ouvidor Pardinho

Rua 24 de maio S/N - Rebouças

Número de oftalmologistas envolvidos: 40 profissionais

Realização: Oftalmoclínica Curitiba e Retina Curitiba, em parceria com Secretaria Municipal de Saúde

Apoio: Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo, Associação Paranaense de Oftalmologia.

Responsável Técnico: João Guilherme Moraes (CRM: 16712)

Site: www.retinadobem.com.br