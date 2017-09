Geral

Inscrições abertas para o IV Curso de Teatro da Caixa dos Advogados

Escrito por 06 Setembro 2017 .

Curso para a formação de atores, exclusivo para advogados e dependentes estatutários, inicia dia 15 de setembro, com inscrições gratuitas limitadas a 40 vagas

Estão abertas as inscrições para o IV Curso de Teatro para advogados e dependentes estatutários promovido pela Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. O curso terá início dia 15 de setembro, com duração de três meses. As inscrições, que são gratuitas, devem feitas pelo site www.caapr.org.br/teatro. São 40 vagas disponíveis.

As aulas acontecerão todas as sextas-feiras, das 19 às 21 horas, no Edifício Maringá (Rua Cândido Lopes, 146 – Centro), em Curitiba. Os alunos pagam apenas taxa, no valor de R$ 35,00, para receber a camiseta do Núcleo de Teatro, além de fazer doação mensal de um quilo de alimento não perecível, cuja arrecadação será destinada a instituições filantrópicas.

CURSO: No curso para formação de atores, os alunos terão aulas de preparação e expressão vocal, com exercícios de respiração, dicção e oralidade. Também aulas de preparação e expressão corporal, com exercícios de aquecimento e fisicalidade cênica, além de jogos teatrais e de improvisação e leitura dramática.

Mais informações pelo telefone (41) 3513-2800 ou e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

