Geral

Thermas Piratuba Park Hotel lança novo site e comemora com promoção em pacote romântico

Escrito por 05 Setembro 2017 .

Design moderno e maior interatividade para os usuários são principais diferenciais do novo site, que pode ser acessada de computadores ou dispositivos móveis; para comemorar a novidade o hotel lança campanha "Dê uma chance ao amor"

Localizado no Oeste de Santa Catarina, região que conta com um dos mais belos e atrativos parques de águas termais do Brasil, o Thermas Piratuba Park Hotel acaba de inaugurar um novo site. Com um novo layout, criado para modernizar, otimizar e facilitar a experiência do usuário, o site apresenta todos os serviços e diferenciais do hotel, que está sempre buscando se adaptar às novas tendências do mercado.

O novo site do Thermas Piratuba Park Hotel segue um design responsivo, que permite ao viajante obter informações sobre o hotel, suas promoções, pacotes e serviços de maneira clara e objetiva, em quaisquer dispositivos – desktop, tablets ou smartphones. O site também está integrado às redes sociais e permite fácil navegação aos usuários.

As novidades podem ser conferidas no seguinte endereço eletrônico:

http://www.thermaspiratubahotel.com.br/

Para comemorar o lançamento do novo site, o Thermas Piratuba Park Hotel criou uma promoção que inclui o pacote romântico, um dos sucessos de vendas neste ano. A campanha “Dê uma chance ao amor” convida os casais a viverem momentos especiais a dois, celebrarem o amor e comemorarem mais um momento apaixonante no hotel. O valor da diária para casal é de R$ 409,50, válido para compra de no mínimo duas diárias, em apartamento luxo, com pensão completa (café, almoço e jantar). A promoção é válida para compras de 5 a 14 de setembro, com check in de domingo à quarta-feira, e pode ser usada para hospedagens até 20 de dezembro, exceto datas comemorativas e feriados.

Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, o Thermas Piratuba Park Hotel é a opção ideal para quem busca tranquilidade e integração com a natureza. O hotel está localizado a apenas 300 metros do Parque de Águas Termais e a 100m da avenida principal do município. Com estrutura diferenciada, o Thermas Piratuba Park hotel conta com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente. São 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.