Geral

Agenda 2018 já está disponível nas Subseções e Livrarias de todo o Paraná e na Loja Virtual

Escrito por 04 Setembro 2017 .

Caixa de Assistência do Paraná também lançou dois modelos de cadernos de anotações para auxiliar advogados na organização de tarefas diárias

A Caixa de Assistência do Paraná já disponibilizou a Agenda do Advogado 2018, que pode ser adquirida nas Subseções da OAB e nas sete Livrarias da CAA-PR de todo o estado, no Edifício Maringá em Curitiba ou pela internet na Loja Virtual (http://loja.caapr.org.br/). São diversas cores e modelos de capa por R$ 47,00 cada.

NOVIDADE: Neste ano, a CAA-PR também lançou dois modelos de cadernos de anotações para auxiliar os advogados na organização de tarefas diárias. O modelo espiral em capa dura pode ser adquirido por R$ 25,00 e o caderno Coisas Por Fazer custa R$ 35,00. Os dois modelos estão disponíveis em diferentes cores.

AGENDA: A Agenda do Advogado tem espaços para planejamento e anotações de audiências; vocabulário de expressões latinas e estrangeiras de uso forense e os telefones das subseções da OAB Paraná e dos Tribunais e Seccionais de todo o país. Também disponibiliza os telefones dos setores de atendimento da CAA-PR, das Livrarias e dos Centros de Inclusão Digital, além de outras informações relevantes aos operadores do Direito.