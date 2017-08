CREF9/PR comemora Dia do Profissional de Educação Física

Geral

Escrito por 31 Agosto 2017 .

Profissão vive momento de crescimento, com abertura de novas frentes de atuação; para o CREF9/PR combate à atuação de leigos é fundamental para garantir o exercício legal e oferecer um atendimento de qualidade à sociedade

Nesta sexta-feira, dia 1º de setembro, se comemora o Dia do Profissional de Educação Física, aquele que trabalha - diariamente – em prol da saúde da população, seja nas escolas, academias e outras áreas da saúde. Com mais de 27 mil profissionais no Paraná, registrados pelo Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região (CREF9/PR), a categoria não para de crescer e conquistar novas frentes de atuação. Prova disso é que em 2017 o curso de Educação Física foi o quinto mais procurado no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) do Ministério da Educação, ficando atrás apenas de Administração, Pedagogia, Direito e Medicina.

Com cerca de 35 cursos de formação no Paraná, a categoria vive um momento de crescimento. E por isso, o CREF9/PR atua fortemente combatendo a atuação de leigos, para garantir o exercício legal e ético, visando garantir à sociedade o direito de ser atendida por profissionais habilitados. O Conselho tem intensificado as ações de fiscalização ao longo de seus 15 anos de existência, através do Departamento de Orientação e Fiscalização (DOF). No primeiro semestre de 2017, os Agentes de Orientação e Fiscalização do Conselho fizeram 1989 visitas em academias e espaços para realização de atividades físicas em todo o Paraná. Foram emitidas 229 notificações de Pessoas Físicas, 536 notificações de Pessoas Jurídicas, 27 encaminhamentos para a Comissão de Ética Profissional e 28 encaminhamentos para o Ministério Público.

De acordo com o presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco, incentivar a prática de atividades físicas para a promoção de uma vida mais saudável da população é essencial, mas para que essa atividade seja feita de forma segura, deve sempre contar com a orientação especializada de um Profissional de Educação Física. “Por isso, além de fiscalizar o Conselho também atua na capacitação em todo Paraná com cursos e treinamentos para gestores, proprietários, responsáveis técnicos e profissionais das academias, assegurando assim a qualidade dos serviços prestados à população”, destaca o professor Branco.

Para homenagear esse profissional que contribui para a aquisição de uma vida mais saudável, o CREF9/PR preparou várias atividades em todo estado. Abrindo a programação alusiva ao Dia do Profissional de Educação Física, o CREF9/PR realizou, no dia 25 de agosto, cursos gratuitos para profissionais na FADEP, em Pato Branco. Também na cidade, no dia 26, aconteceu o evento “Educação Física na Praça”, aberto ao público, com várias atividades como aulas de ginástica, avaliação física, recreação, entre outros.

No dia 2 de setembro, o CREF9/PR participa do evento “Vem pra Vila”, também aberto ao público, na Vila Olímpica, com aulas de ginástica gratuitas, avaliação física, atividade recreativas, entre outros. Também no dia 2 de setembro, Londrina será palco de cursos gratuitos voltados exclusivamente para profissionais. No dia 3 de setembro, no Aterro do Lago Igapó 2, acontece das 14h às 19h o 3º Festival em Comemoração ao Dia do Profissional de Educação Física. O evento é aberto ao público e vai contar com várias atividades físicas e recreativas, totalmente gratuitas aos participantes.

Campanha publicitária CONFEF

Para homenagear esse profissional que contribui para a aquisição de uma vida mais saudável, o Conselho Federal de Educação Física preparou uma campanha que irá mostrar a importância da orientação certa em diversas etapas da vida: infância, fase adulta e terceira idade.

É essa a mensagem reforçada pela campanha, que tem o mote: “O ser humano é capaz de fazer coisas incríveis todos os dias, com a orientação do Profissional de Educação Física, é possível fazer muito mais”. A publicidade apresentará ainda diversas situações extraordinárias do corpo humano, como a velocidade em que os neurônios trocam informações, a quantidade de ar que entra nos pulmões diariamente, entre outras. Quem é capaz de desempenhar essa performance precisa e merece receber a orientação certa para ter seu desempenho pleno e realizar cada vez mais. Conheça a campanha em www.orientacaocerta.com.br/diadoprofissional/.

