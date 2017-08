Geral

Câmara presta homenagem aos 15 anos do CREF9/PR

Escrito por 30 Agosto 2017 .

Reconhecimento foi entregue pelo vereador Bruno Pessuti pelos trabalhos prestados aos profissionais de Educação Física e à sociedade ao longo de sua história

A Câmara Municipal de Curitiba prestou uma homenagem ao Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF9/PR), pela comemoração dos seus 15 anos de existência. Entregue nesta terça-feira (dia 29.08) pelo vereador Bruno Pessuti (PSD), a placa com “Votos de Congratulações e Aplausos” é um reconhecimento aos serviços prestados pelo Conselho aos profissionais e à sociedade, ao longo de sua história.

A entidade, que representa mais de 30 mil profissionais registrados no estado, atua não apenas na fiscalização do exercício legal da profissão. “O CREF9/PR se ocupa também em orientar e capacitar os profissionais de Educação Física, para que os mesmos possam proporcionar um atendimento responsável e de qualidade à sociedade”, destaca Antonio Eduardo Branco, presidente do Conselho.

Em nome dos profissionais de Educação Física de todo Paraná, Branco agradeceu a homenagem. “Agradeço o reconhecimento e reafirmo, juntos somos mais fortes”, disse o professor no momento da entrega que, além do vereador Pessuti contou também com a presença do presidente do Conselho Estadual de Saúde do Paraná, Marcelo Hagebock e do assessor Douglas Niekawa.

