Diretores da CAA-PR prestigiaram eventos em comemoração ao Dia do Advogado

Eventos acontecem durante todo o mês de agosto com apoio da CAA-PR

Neste mês de agosto a C aixa de Assistência dos Advogados do Paraná apoiou e prestigiou os eventos comemorativos ao Dia do Advogado promovidos pelas Subseções da OAB no Estado. A diretoria da CAA-PR participou das festividades nas diferentes regiões além de oferecer prêmios para serem sorteados nas celebrações.

O presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli, participou das comemorações durante todo o mês. Esteve nos eventos realizados nas Subseções de Bandeirantes (29-07), Apucarana (5), Arapongas(5), Palmas (12), Guaíra (26) e Assis Chateaubriand (26). No dia 11 de agosto, Dia do Advogado, Piancastelli e a diretora Julia Gladis Lacerda Arruda participaram do jantar comemorativo promovido pela OAB Araucária. Piancastelli também esteve no Baile do Rubi promovido pela OAB Maringá (18) e no almoço comemorativo ao Dia do Advogado realizado pela OAB Londrina (19). As duas festividades contaram ainda com a presença da secretária-geral da CAA-PR, Márcia Helena Bader Maluf Heisler e da diretora Iolanda Gomes. Em 24 de agosto, Artur Piancastelli e os diretores José Carlos Dias Neto e Julia Gladis Lacerda Arruda participaram da sessão solene comemorativa aos 20 anos da Subseção da OAB em São José dos Pinhais.

O secretário-geral adjunto da CAA-PR, Paulo Fornazari participou das festas comemorativas promovidas pela OAB Toledo (11), Marechal Cândido Rondon (12) e Cascavel (19).



O diretor José Carlos Dias Neto ainda representou a CAA-PR nas comemorações em Ibaiti (11), Loanda (18), Foz do Iguaçu (19), Guaíra e Assis Chateaubriand (26).

Os eventos da OAB Guarapuava (15) e OAB Prudentópolis (18) contaram com a presença do diretor Fernando Deneka e a diretora Julia Gladis Lacerda Arruda também esteve em Campo Largo (19) e na OAB Lapa (19).

As diretoras Iolanda Gomes e Luciana Carneiro de Lara prestigiaram a festividade na Subseção da OAB em Paranaguá (10).