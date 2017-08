Geral

Metodologia de capacitação Jogo Gov alia jogo de tabuleiro e gamificação

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Recém lançado o Jogo Gov é uma ferramenta diferenciada para capacitação de gestores e servidores públicos

Inspirados no filme “Sully – O Herói do Rio Hudson” e com base no conhecimento e experiência de cada um, os professores Rodrigo Pironti, Antônio Netto e Dawson Barcelos desenvolveram, de forma independente, a plataforma de capacitação Jogo Gov. A metodologia que alia jogo de tabuleiro e gamificação, envolvendo temas como Contratações Públicas, Gestão de Riscos, Licitações e Planejamento é uma revolução na capacitação de servidores e gestores públicos. O lançamento oficial do Jogo Gov aconteceu no último dia 25 de agosto durante o XVIII Congresso Paranaense de Direito Administrativo.

Não se trata de um jogo de caixinha que se compra e se executa em casa. Apesar de utilizar ferramentas de tecnologia da informação, Jogo Gov não é um software. É um evento de capacitação onde pelo menos um dos autores da metodologia têm que estar presente para desenvolver a dinâmica do jogo.

Baseado em cenários reais os jogadores são desafiados a tomarem decisões sob pressão, em ambiente simulado. O engajamento das pessoas de diferentes níveis de conhecimento mas que trabalham com um objetivo comum é um dos diferenciais da metodologia. “O engajamento que o Jogo Gov proporciona permite a interação humana e a percepção do cenário de maneira prática e conjunta. Traz resultados efetivos para a administração pública de uma maneira geral”, explica o advogado Rodrigo Pironti, pós-doutor em Direito Público e um dos desenvolvedores da metodologia.

Antes de iniciar o jogo, que pode ser adaptável de curta, média ou longa duração, há uma apresentação sobre o tema central para que os jogadores entrem no clima. São quatro equipes que vão jogar os dados, responder as questões até chegar ao objetivo final que é ter decisões conscientes valorizando o interesse público e dentro do orçamento.

“É um jogo de decisão, colaborativo, com eixo de competição saudável onde não precisa desmerecer a outra equipe para vencer e promove melhoria na qualidade das capacitações”, explica Antônio Netto, um dos autores mestre em Engenharia Elétrica, especialista em Gestão de Risco e Tecnologia da Informação.

O advogado Dawson Barcelos, servidor do Tribunal de Contas da União (TCU), especialista em Licitações e Contratos Administrativos diz que foram dois meses para desenvolver a metodologia. “O jogo tem a nossa base de conhecimento. Desenvolvemos ferramentas para um jogo equilibrado que simula a realidade de maneira integral” salienta.

Os autores já aplicaram a metodologia em empresa e órgãos públicos alcançando grande satisfação dos participantes e já tem datas agendadas no Senado em Brasília e no Tribunal de Contas do Estado do Paraná.

Para saber mais acesse: www.jogogov.com.br

