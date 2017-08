Geral

Thermas Piratuba Park terá recreação especializada para garantir diversão no 7 de Setembro

Escrito por 29 Agosto 2017 .

São muitas as atrações do hotel para crianças e adultos no feriado prolongado, tanto para quem quer agito quanto para aqueles que buscam relaxamento e uma gastronomia de primeira

Quem precisa dar uma pausa para descansar, o feriado prolongado de 7 de setembro é uma excelente oportunidade. Para a data, o Thermas Piratuba Park Hotel prepara um pacote com várias atrações gastronômicas. Localizado na hospitaleira cidade de Piratuba, oeste de Santa Catarina, região conhecida por suas águas termais com efeitos terapêuticos e relaxantes, o hotel aposta em festivais gastronômicos e recreação para adultos e crianças para o Feriado de Independência, entre 6 e 10 de setembro.

A programação gastronômica começa na quarta-feira (dia 6), com os hóspedes sendo recepcionados com o jantar 23º Festival Ilha das Panquecas, que encanta tanto os adultos quanto as crianças. Na quinta-feira (dia 7), o cardápio do almoço homenageia nossa gastronomia, com o 13º Festival Sabores do Brasil. Sexta-feira (dia 8) acontece o jantar temático “Uma viagem à Itália”, com apresentação de músicas do repertório italiano. No sábado (dia 9), tem “Almoço à Brasiliana” e no jantar 42º Festival Mexicano, com a presença de tequileiro e muita animação. No domingo (dia 10), o hotel realiza o tradicional Almoço Churrasco e Bacalhau do Thermas, para que a despedida dos hóspedes tenha um sabor especial.

Para as crianças o Thermas Piratuba Park Hotel prepara recreação especializada, com a equipe Operação Lazer e Eventos. Os pequenos vão poder se divertir com brincadeiras no gramado, oficinas de artes, gincanas e desafios, caça ao tesouro, atividades aquáticas, bailinhos e oficinas de brinquedos. Os adultos também são envolvidos nas atividades recreativas, com caminhadas matinais, hidroginástica, hidrodança e campeonatos.

Para o Feriado de Independência o Thermas Piratuba Park Hotel oferece ainda possibilidades de parcelamento dos pacotes em até seis vezes nos cartões de crédito. Uma excelente oportunidade para os turistas conhecerem a infraestrutura do hotel, o melhor da gastronomia regional e internacional, e ainda desfrutar o parque termal da cidade.

O Thermas Piratuba Park Hotel está localizado a 300 metros de um dos mais belos e tradicionais Parques de Águas Termais do Brasil e a 100m da avenida principal do município. O hotel conta com uma estrutura diferenciada, com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.