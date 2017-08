Geral

Influencer ensina como ajudar cães abandonados

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Vivi Machado, influenciadora e facilitadora de cuidados para cães, lança e-book “8 Maneiras de Ajudar Cães Abandonados”. Objetivo é empoderar cidadãos quanto aos procedimentos adequados no trato de animais de rua

Se você é uma pessoa engajada na causa animal – ou ao menos se preocupa com o bem-estar dos bichos -, é possível que já tenha experimentado uma sensação de desconforto ao avistar um cachorro abandonado, doente ou maltratado nas ruas. No entanto, por não saber como ajudar, nada ou pouco pôde fazer.

Foi pensando em auxiliar esses cidadãos – e, claro, a população de cães abandonados em todo o Brasil – que a influenciadora Vivi Machado escreveu o e-book “8 Maneiras de Ajudar Cães Abandonados”, disponível gratuitamente na web, para download, a partir desta semana.

O objetivo do material é dar dicas simples e objetivas a qualquer pessoa que queira minimizar o sofrimento dos cachorros de rua sem depender de terceiros.

Entre outras sugestões, a especialista indica o compartilhamento de publicações de ONGs e protetores independentes em mídias sociais; a doação de rações, medicações e outros materiais e o apadrinhamento de cães resgatados.

Não há estatísticas oficiais sobre o número de cachorros abandonados no Brasil, mas algumas entidades do setor pet estimam que esse total possa chegar a 20 milhões. “Pretendo oferecer a qualquer cidadão que se entristeça com essa situação a oportunidade de colaborar para a mudança de quadro, independentemente de como e da dimensão da colaboração”, explica Vivi Machado. “O importante é contribuir para a causa.