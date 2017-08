Geral

Uma forma criativa de homenagear os bichos de estimação

Escrito por 29 Agosto 2017 .

A arte é enviada para postagem pelos Correios em até 72 horas

A PosterPet cria pôsteres personalizados de bichos de estimação, que inclui um desenho do pet com suas caraterísticas principais, nome, ano de nascimento/morte e até algumas “manias” do cão ou do gato. As ilustrações são criadas pelos designers da marca e entregues para todo o Brasil – com ou sem moldura, em uma peça única e exclusiva, tornando-se também um bonito item para a decoração da casa.

O negócio surgiu por acaso, após a comoção familiar pela morte de um cãozinho. O designer Gustavo Aguiar, sócio da iniciativa, presenteou a sobrinha com um pôster do yorkshire Scooby, recém-falecido. “Ela adorou, colocou na parede do quarto, fotografou e compartilhou nas redes sociais. Dias depois veio me contar que as amigas e amigos gostaram e que também queriam um parecido. A ideia era apenas deixar para minha sobrinha uma lembrança perene do cachorrinho, mas o episódio acabou me fazendo enxergar que muitas pessoas passam por essa mesma situação e também querem guardar uma lembrança”, conta Gustavo, que já passou por empresas de design e agências de publicidade de Brasil e Canadá, e hoje leciona na Academia Digital.

O interesse das pessoas acabou fazendo com que a ideia fosse levada adiante, e assim surgiu o www.posterpet.com.br. Pelo site, o interessado escolhe o tamanho do pôster (A1, A2, A3 ou A4) e se a compra inclui moldura ou não. Logo após, deve enviar a foto do bicho com dados como raça, nome, manias e particularidades, ou algum outro detalhe que pode ir escrito na arte (como ano de nascimento/morte, frase, etc) e escolher também as cores da peça.

