Construtora entrega mais de mil móveis no Paraná

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Receber as chaves do imóvel adquirido é um dos momentos mais aguardados após a compra. No primeiro semestre de 2017, essa realização foi concretizada por 17.396 famílias no Brasil inteiro, clientes da MRV Engenharia

E para possibilitar a entrega de todas essas unidades, a companhia movimenta uma cadeia produtiva que emprega direta e indiretamente cerca de 69 mil pessoas, nas mais de 140 cidades, dos 21 estados e no Distrito Federal, onde a empresa está presente.

Só no Paraná foram entregues mais de mil unidades à população, nas cidades de Curitiba, Ponta Grossa e Londrina. Viabilizar o sonho da casa própria é o maior objetivo da construtora. Com 37 anos de atuação, a trajetória da empresa vem sendo marcada por estratégias bem estruturadas que despontaram em grandes resultados. Somente nos últimos três anos, por exemplo, a companhia chegou um total de 120 mil chaves entregues, o equivalente a uma cidade de 340 mil habitantes, como Uberaba, em Minas Gerais.

Para Rafael Menin, presidente da MRV, todos esses anos de experiência permitiram o aperfeiçoamento de processos, aliado a contínua busca pela antecipação de tendências, oferecendo aos clientes da construtora a melhor relação custo-benefício do mercado. “Vivemos um desafio diário para atender e superar as expectativas dos nossos clientes. Para que isso ocorra, estamos sempre em busca do que há de mais moderno, aliando tecnologia e sustentabilidade, ações preventivas, gerenciamento correto de mão de obra e um forte planejamento das nossas ações”.

Atualmente mais de 1 milhão de pessoas moram em um imóvel construído pela empresa, o que significa que um a cada 200 brasileiros vive em um MRV. “Diminuir o déficit habitacional do Brasil está nos nossos planos. Sabemos que grande parte dos nossos clientes está adquirindo o primeiro imóvel e trabalhamos para cumprir e ir além das expectativas deles. A realização desse sonho é nossa maior satisfação”, pontuou Menin.