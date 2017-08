Geral

Brasileiros mudam estratégia para compra da casa própria

Escrito por 29 Agosto 2017 .

Consumidor está mais consciente e atento a taxas e juros altos

O cenário econômico provocou mudanças no hábito de consumo dos brasileiros, especialmente quando o assunto é a casa própria. No primeiro semestre de 2017, o volume de financiamentos imobiliários registrou queda de 9,1% em comparação ao mesmo período de 2016, segundo dados da Associação Brasileira das Entidades de Crédito Imobiliário e Poupança (Abecip). No mesmo período, o consórcio de imóveis apresentou crescimento de vendas de 8,7% e de 27,6% no volume de créditos comercializados, de acordo com a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcios (ABAC).

A Ademilar, primeira empresa do Brasil a trabalhar exclusivamente com consórcio imobiliário, apresenta resultados semelhantes, que comprovam a mudança de comportamento do consumidor. Entre janeiro e julho de 2017, o crescimento do crédito comercializado foi de 31,41%, quando comparado ao mesmo período do ano passado.

Para a diretora-superintendente da Ademilar, Tatiana Schuchovsky Reichmann, esse resultado representa a confiança do brasileiro no mercado de consórcios e também a procura por modalidades de investimento mais inteligentes. “Por não ter juros, o consórcio imobiliário se mostra uma opção segura e econômica de compra parcelada. Além disso, funciona como um instrumento de educação financeira para quem quer ampliar o patrimônio e garantir um futuro estável”, analisa.