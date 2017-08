Geral

Coral da CAA e OAB canta na solenidade do Dia da Mulher Advogada na Alep

Escrito por 25 Agosto 2017 .

Apresentação do Coral em homenagem ao Dia da Mulher Advogada aconteceu dia 21 de agosto, no plenário da Assembleia Legislativa do Paraná

O Coral da CAA e OAB Paraná se apresentou na tarde da última segunda-feira (21), na Assembleia Legislativa do Paraná (Alep), durante a sessão solene em comemoração ao Dia da Mulher Advogada. A data foi instituída pela lei estadual nº 19.022/2017, de autoria da deputada Cantora Mara Lima. Durante solenidade, foram homenageadas com menção honrosa 33 advogadas paranaenses, entre elas a conselheira estadual da OAB Paraná e ex-presidente da Subseção da OAB Jacarezinho, Denise Sfeir, a presidente da Comissão de Igualdade Racial da Seccional, Silvana Cristina de Oliveira Niemczewski, a presidente da Comissão de Direito Eleitoral, Carla Cristine Karpstein, e a advogada Áurea Martins, integrante do Coral da CAA e OAB.



Conforme a lei, ficou estabelecido o dia 20 de agosto para celebração do Dia da Mulher Advogada no Paraná, visando incentivar o trabalho desenvolvido pela Comissão Nacional da Mulher Advogada no combate à violência contra a mulher. A data foi escolhida para homenagear a primeira mulher advogada do Estado, Walkyria Moreira da Silva Kaled, que recebeu o registro profissional em 20 de agosto de 1934.



A sessão foi conduzida pelo presidente da Assembleia, deputado estadual Ademar Traiano, e contou com a presença da secretária-geral da OAB Paraná, Marilena Winter, e da presidente da Comissão da Mulher Advogada, Luciana Sbrissia, entre outras advogadas e autoridades do meio jurídico. A advogada Silvana Cristina de Oliveira Niemczewski, também diretora da Associação Brasileira de Advocacia, falou em nome das homenageadas.



Também receberam a homenagem as advogadas: Aline Fernanda Pereira Kfouri; Ana Paula Zanatta; Caroline Amadori Cavet; Caroline Schoenberger; Cibelle Santos de Oliveira; Claudia Vanessa de Souza Fontoura Pereira; Dayana Christina Morales Brandalise Boareto; Fabiana Kolling; Fernanda Andreazza; Francis Fontoura Karam; Jacqueline Andrea Wendpap; Jéssica Fernanda Carvalho Barbosa; Lígia Franco de Brito de Lara; Lydia Montani; Maria Inah Ferreira Pepe Czaikoswski; Mariane Yuri Shiohara Lubke; Marina Favretto Luersen; Marina Michel de Macedo Martynychen; Nilda Maria de Oliveira Melito; Rafaela Gehlen Braz; Regina Maria Bueno Bacelar; Rosa Maria Bassetti Moraes; Rosane Stédile Pombo Meyer; Rosenilda Aparecida Antonio; Sanlai Silva Rutkoski; Silvia Regina Gazda Siqueira; Teresa Celina de Arruda Alvim; Vanessa Silotti e Wilma do Rocio da Silva Moreira da Cruz.



CORAL: O Coral da CAA e OAB Paraná é formado por advogados e dependentes estatutários em projeto desenvolvido pela Caixa de Assistência desde maio de 2015, com coordenação-geral da diretora Iolanda Gomes. O grupo, atualmente com cerca de 60 integrantes, já fez mais de 25 apresentações em eventos e concertos musicais, como no Teatro FAE, Teatro Guaíra, Capela Santa Maria e Câmara Municipal de Curitiba, entre outros.



Em Curitiba, os ensaios acontecem todas as terças-feiras, das 19 às 21 horas, no Edifício Maringá (Rua Cândido Lopes, 146 – Centro), sob o comando da professora Ana Caroline de Paula. Os interessados em ingressar no grupo podem se inscrever a qualquer momento pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou telefone (41) 3513-2800.



LONDRINA: A OAB Londrina foi a primeira Subseção a receber o projeto da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. O Coral Londrina iniciou as atividades em abril deste ano, sob a coordenação da conselheira estadual Vânia Queiroz. Os ensaios são realizados às segundas-feiras a partir das 19 horas, no Conservatório Musical de Londrina, sob o comando da maestrina Cleiciane Pugsley. Advogados, dependentes e funcionários interessados em ingressar no grupo podem se inscrever gratuitamente pelo telefone (43) 3294-5900 ou pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .



Com informações da Alep