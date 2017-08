Geral

Pousada João de Barro oferece atividades de ecoturismo para feriado da Independência

Escrito por 25 Agosto 2017 .

Para os aventureiros é possível praticar rapel, boiacross e tirolesa; para quem curte tranquilidade, a natureza e a comida feita no fogão a lenha são destaques. A pousada também permite levar animais de estimação

Quem pensa em aproveitar o feriado de 7 de Setembro para descansar e se conectar com a natureza, a Pousada João de Barro oferece pacotes atrativos, atividades de ecoturismo, tudo em meio à uma natureza exuberante. Entre os diferenciais da pousada, destaque para as refeições feitas em fogão à lenha, a simplicidade aliada ao conforto e ainda a possibilidade de levar à tira colo seu bichinho de estimação. Localizada em Barra do Turvo, divisa entre Paraná e São Paulo, a Pousada João de Barro está inserida no Vale da Ribeira, a 140 quilômetros de Curitiba.

A natureza que cerca a pousada possibilita aos hóspedes a prática de uma série de atividades radicais. As cachoeiras, trilhas e rios de pedra são cenários perfeitos para rapel, paredão de escalada, boiacross, caminhadas, tirolesa, arvorismo, cavalgada e aquatreking. Pela importância do meio ambiente, todas as atividades realizadas nos arredores da pousada são feitas dentro dos conceitos de sustentabilidade.

O pacote para os quatro dias do feriado da Independência saem a R$ 480,00 por pessoa, com café da manhã e almoço inclusos (preço para pagamento à vista, no ato da reserva, ou duas parcelas de R$ 250,00, uma na reserva e outra no check in). Crianças até 6 anos tem cortesia e de 7 a 12 anos pagam meio pacote. As atividades de esporte radicais são pagas à parte e são coordenadas por uma equipe de especialistas.

A pousada João de Barro também conta com lago para pescaria, tirolesa, parquinho para crianças, piscina e cancha de bocha. Mais informações e reservas podem ser feitas pelo telefone (15) 99757-2732 (WhatsApp) ou no e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .