Domingo é dia de encontro de motociclistas e suas máquinas antigas

Escrito por 24 Agosto 2017 .

Organizado pelo colecionar Franz Goossen, o evento será realizado a partir das 10 horas, na Chácara Sapolândia

Neste domingo (27), acontece na Chácara Sapolândia, no Boqueirão, a partir das 10 horas, o XVI Encontro de Motos Antigas de Curitiba, considerado um dos mais significativos para os apaixonados por motos. Organizado pelo colecionador Franz Goossen, o encontro contará com a participação da Banda Chuveiro Elétrico Ligado nos 220v.

Há 16 anos, o encontro de motos sempre é uma grande oportunidade para os aficionados por motocicletas apreciarem relíquias e modelos clássicos na tradicional exposição de motos, motonetas, vespas, lambretas, peças e acessórios.

Os visitantes poderão levar suas máquinas e ainda revistas, fotos e peças para compartilhar sua paixão com todos e trocar ideias e experiências. "Os participantes também contarão as suas aventuras em duas rodas", observa Franz.

Será servido almoço no local com menu da cozinha italiana. A criançada poderá se divertir no parquinho montado no espaço da chácara.

Serviço

XVI Encontro de Motos Antigas em Curitiba

Data: domingo (27.08), das 10h às 18h

Local: Chácara Sapolândia (Rua Desembargador Antonio de Paula, 3695), Alto Boqueirão

Organização: Franz G. Goossen, colecionador

Almoço: R$ 30,00

Informações:- 41- 99820-8437 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. e Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.