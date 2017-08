Geral

Jogo promove capacitação para tomadas de decisões: uma revolução na formação de gestores públicos

Escrito por 24 Agosto 2017 .

Plataforma de capacitação Jogo Gov trabalha com simulação de cenários reais e tomada de decisão sob pressão

Como treinar gestores e servidores públicos para tomada de decisões mais acertadas? Como garantir que o interesse público seja o vencedor em um processo de contratação? Foi pensando nesses desafios que os professores Rodrigo Pironti, Antônio Netto e Dawison Barcelos desenvolveram o Jogo Gov, uma plataforma de capacitação adaptável que alia jogo de tabuleiro e gamificação, envolvendo temas como Planejamento, Contratações Públicas, Governança, Gestão de Riscos, Estratégia e Liderança. O lançamento oficial do jogo, com exposição do tabuleiro e a presença dos autores, será na tarde da próxima sexta-feira (25), durante o XVIII Congresso Paranaense de Direito Administrativo que acontece esta semana em Curitiba.

Voltado para a capacitação de gestores, servidores públicos e profissionais do mercado, o jogo promove integração e retenção de conhecimento onde quem vence é o interesse público. Baseado em cenários reais os jogadores são desafiados a tomarem decisões sob pressão, em ambiente simulado. Após a decisão, outras opções são discutidas entre os participantes.

Não é um ‘jogo de caixinha’, que se compra e se executa em casa. Apesar de utilizar ferramentas de tecnologia da informação, Jogo Gov também não é um software. “Trata-se de um revolucionário evento de capacitação. Um dos diferenciais é o engajamento que o Jogo Gov proporciona, pois permite a interação humana e a percepção do cenário de maneira prática e conjunta”, explica o advogado Rodrigo Pironti, pós-doutor em Direito Público e um dos desenvolvedores da metodologia.

Outros diferenciais que o Jogo Gov proporciona é a melhor comunicação entre diferentes áreas de conhecimento, a valorização do trabalho em equipe, e a aproximação entre a teoria e a prática de temas complexos do setor público, entre outros fatores.

Quem tem interesse em saber mais pode conferir o lançamento na sexta-feira, 25 de agosto, a partir das 15h30, no intervalo da programação oficial de palestras do XVIII Congresso Paranaense de Direito Administrativo, na OAB Paraná (Rua Brasilino Moura, 253- Ahú).

Website do Jogo Gov (www.jogogov.com.br)

FaceBook (www.facebook.com/jogogov/).

Serviço: Lançamento da plataforma de capacitação Jogo Gov

Quando: Sexta-feira (25) às 15h30

Onde: OAB Paraná (Rua Brasilino Moura, 253- Ahú).