Geral

Thermas Piratuba Park Hotel estimula o clima de romance

Escrito por 21 Agosto 2017 .

Banhos terapêuticos, ambientes climatizados, sequência de fondue e vinho são algumas das atrações do hotel para casais esquentarem a relação

O clima de inverno inspira aconchego e para os casais apaixonados, o Thermas Piratuba Park Hotel oferece excelentes opções para garantir o clima de romance. Banhos de águas termais, ambientes climatizados, gastronomia e as terapias de massagens do Espaço Wellness são algumas das sugestões do hotel para esquentar a relação.

No espaço de bem estar do Thermas Piratuba Park Hotel, um dos pacotes mais procurados por é o Wellness Sentidos, que mescla os banhos de ofurô com ervas terapêuticas e massagem relaxante. O pacote tem 20 minutos de duração do banho e 30 minutos da massagem. O cliente pode inclusive personalizar seu banho, escolhendo dentro do mix oferecido, as ervas que serão utilizadas.

No Restaurante Espaço Jardim Gourmet os hóspedes poderão degustar os fondues de queijo, de carnes e de chocolate em sequência, acompanhados de ótimos vinhos da adega do hotel.

Sobre o Thermas Piratuba Park Hotel

Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, o Thermas Piratuba Park Hotel é a opção ideal para quem busca tranquilidade e integração com a natureza. O Thermas Piratuba Park Hotel está localizado a 300 metros do Parque de Águas Termais e a 100m da avenida principal do município.

O hotel apresenta uma estrutura diferenciada com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente. São 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras. Informações e reservas: (49) 3553-0000 /Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.