Geral

André Lenzi, chef pâtissier, ministra curso de brigadeiro gourmet e trufas

Escrito por 21 Agosto 2017 .

Workshop acontece nos dias 26 e 27 de agosto, no Hotel Fazenda das Araucárias

O chef pâtissier André Lenzi nunca escondeu seu gosto pelo chocolate e as receitas assinadas por ele revelam essa predileção. Para compartilhar suas criações com o público, ele ministra curso sobre brigadeiro gourmet e trufas, nos dias 26 e 27 de agosto, no Hotel Fazenda das Araucárias, situado a 20 quilômetros de Curitiba.

Organizado pela consultora gastronômica Rita Faiçal, o workshop trará uma experiência única para os profissionais e amantes da pâtisserie, que irão enriquecer menus com as inovações de Lenzi para o doce.

De acordo com ela, a gastronomia gourmet está em alta também na pâtisserie. “As clássicas receitas se tornam mais elaboradas com textura, ingredientes, formato e sabores diferenciados”, observa Rita. Além de ensinar a preparação do brigadeiro gourmet, o curso de Lenzi mostra a execução das trufas, que estão conquistando cada vez mais o paladar do brasileiro.

Pacotes no hotel

Para os interessados em participar do curso de André Lenzi, o Hotel Fazenda das Araucárias tem promoções especiais. O workshop acontece das 14 às 18 horas (26, sábado) e das 10 às 12 horas (27, domingo). No pacote completo oferecido consta uma estadia com jantar, café da manhã e almoço. O quarto duplo tem 20% de desconto (R$ 386,00) e o triplo com 20% de desconto (R$ 360,00). O participante também pode optar por todas as refeições inclusas (R$ 295,00). Informações: (41) 3322-2221/99954-0021; Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Sobre André Lenzi - chef internacional pâtissier formado pela Universidade do Vale do Itajaí (Univali/SC). Iniciou a carreira com passagens em grandes cozinhas para chegar ao restaurante Carême Bistrô de Flávia Quaresma em 2005. Depois de alguns anos de experiência na confeitaria do bistrô, e com o cargo de chef pâtissier, vários prêmios foram conquistados, entre eles o de melhor sobremesa do Rio de Janeiro, eleito pela revista Veja. Atualmente, Lenzi ministra aulas na própria Univali e em outras do mesmo estado e em unidades do Rio Grande do Sul e São Paulo. Além disso, possui uma agenda cheia de eventos, workshops e na elaboração de projetos e livros ligados à área gastronômica. Como chef convidado, faz parte da exposição “Andarilhos Urbanos”, em Castelraimondo, na Itália, em janeiro de 2011. Grande estudioso da gastronomia brasileira e sempre em busca de aperfeiçoamento na área.

Sobre o Hotel Fazenda das Araucárias - localizado a apenas 20 minutos de Curitiba, Hotel Fazenda das Araucárias é opção perfeita para relaxar, curtir a natureza e ainda praticar algum esporte de aventura. Situado em uma imensa área preservada, nos contrafortes da Serra do Mar, o hotel oferece aos visitantes uma paisagem privilegiada, clima fresco e agradável por conta da vegetação, além da possibilidade de se surpreender com a presença de animais silvestres. Com acesso pela BR 277, em Piraquara, próximo ao pedágio da Concessionária Ecovia, o hotel funciona em antigo casarão de fazenda, reformado e adaptado para receber hóspedes com muito conforto. As amplas suítes acomodam até cinco pessoas e contam com aquecimento e banheiros equipados. Há suítes geminadas, para acomodar famílias ou grupos, quartos adaptados para portadores de necessidades especiais, e algumas suítes oferecem vista para a floresta e Serra do Mar. Como o hotel é 100% Pet Friedly, há quartos separados dos demais em que é permitido levar pequenos animais.

Serviço

Hotel Fazenda das Araucárias

BR 277, km 62, Piraquara – Paraná

Site: http://fazendadasaraucarias.com.br

Telefone: (41) 3322-2221/(41) 99616-8188

Email: atendimento@fazendadasaraucárias.com.br