Capital da Letras lança campanha em comemoração ao mês do advogado

Escrito por 18 Agosto 2017 .

Obras de Direito Trabalhista com 30% de desconto para advogados regularmente inscritos na OAB Paraná

A editora Capital das Letras, que administra as Livrarias da CAA-PR, lançou uma campanha de descontos em comemoração ao mês do advogado. São reduções de 30% nas obras de Direito Trabalhista.



A promoção é válida enquanto durarem os estoques, nas sete livrarias do estado, para obras que não contenham a reforma trabalhista.



Os endereços e horários de atendimento das livrarias, localizadas em Curitiba, Pato Branco, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Umuarama, estão disponíveis no site da CAA-PR (www.caapr.org.br/livrarias.php).