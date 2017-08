Geral

APEP presente na reunião mensal do Conselho Deliberativo da ANAPE em Brasília

Escrito por 18 Agosto 2017 .

Diretoria da ANAPE se reuniu com presidentes e delegados das associações estaduais de todo o país na última terça-feira (15)

O presidente da APEP, Eroulths Cortiano Junior, participou na última terça-feira, dia 15, da reunião de agosto do Conselho Deliberativo da ANAPE, que aconteceu no Centro Cultural Evandro Lins e Silva no Conselho Federal da OAB, em Brasília, com a participação de presidentes e delegados das associações estaduais de todo o Brasil.



Conduzida pelo presidente da ANAPE, Telmo Lemos Filho, e pelo vice-presidente do Conselho Deliberativo, Frederico José Matos de Carvalho, a pauta da reunião iniciou com a aprovação das atas de reuniões anteriores. Em seguida foi apresentada a proposta de ajustes orçamentários para 2017.



As diretorias Jurídica e de Prerrogativas apresentaram relatórios de atividades e a diretoria de Assuntos Legislativos discorreu longamente sobre projetos de atos legislativos que interessam à classe e às procuradorias dos Estados, com especial destaque ao andamento das PECs 82 e 26 no Congresso Nacional. Também foram relatadas as diversas atuações da ANAPE em defesa da carreira.