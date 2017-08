Geral

Conselho de Educação Física leva cursos gratuitos de capacitação à região de Londrina

17 Agosto 2017

Atividades acontecem dias 19 e 20 de agosto e são voltados aos gestores, proprietários, responsáveis técnicos e profissionais das academias

Londrina sedia, neste fim de semana, vários cursos teóricos e práticos na área fitness. Promovidos pelo Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF9/PR), a programação visa a atualização e capacitação de gestores, proprietários, responsáveis técnicos e profissionais de academias, que também reflete em um melhor atendimento à população. Os eventos acontecem sábado (dia 19) e domingo (dia 20), no Centro Universitário Filadélfia (Unifil) e são gratuitos para gestores e Profissionais de Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREF’s.

O presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco, que estará em Londrina acompanhando a programação, destaca a importância da capacitação permanente dos profissionais de Educação Física. “Vivemos um momento de crise e a atualização é fundamental para sobrevivência das academias, diante das novas demandas do mercado. Essa capacitação também reflete em um melhor atendimento às pessoas, que buscam a atividade física para manutenção da saúde”, afirma Branco.

A programação que o Conselho Regional de Educação Física do Paraná leva para Londrina e região inclui o Encontro de Gestores de Academias do Paraná, Workout de Atividade Física para Profissionais de Educação Física de Academias do Paraná (Workday CREF9) e ainda a presença do Escritório Móvel para atender os participantes do evento e população, com os serviços realizados na sede do Conselho. Os Profissionais e Gestores interessados em participar do evento devem realizar as inscrições gratuitas através do site www.crefpr.org.br.

Encontro de Gestores

No sábado (dia 19), a partir das 8h, acontece o Encontro de Gestores de Academias do Paraná, evento de capacitação para gestores, proprietários e responsáveis técnicos de Academias. Uma oportunidade de aprimoramento nas áreas de gestão, legislação e mudanças nos modelos de academias. Estão programadas palestras com a advogada Joana Doin (Leis Trabalhistas), com o professor Fernando Tadeu (A Morte das Academias como Conhecemos), com a professora Cris Santos (Melhore o relacionamento interpessoal e aumente a produtividade) e também com o professor Almeris Armiliato (Gestão Eficiente para Melhores Resultados).

Workout de Atividade Física

Já no domingo (dia 20), os Profissionais de Educação Física que atuam dentro das academias poderão realizar os cursos do Workout de Atividade Física para Profissionais de Educação Física de Academias do Paraná (Workday CREF9). Os cursos, que acontecem das 8h às 12h e das 13h30 às 17h30, serão divididos nos módulos de Treinamento de Força e Treinamento Funcional, com os professores Ricardo Martins e Paulo Tsuneta. Como são simultâneos, os Profissionais interessados podem escolher apenas um dos módulos de curso.

Escritório Móvel realize plantão

de atendimentos durante evento

O CREF9/PR disponibilizará o Escritório Móvel para atender os participantes do evento e Profissionais de toda a região. A expectativa é facilitar o atendimento, oferecendo alguns dos serviços realizados na sede do Conselho. A van atenderá no mesmo local dos cursos, das 8h ao 12h e das 13h30 as 17h30.

Os Profissionais que comparecerem ao posto de atendimento poderão realizar os serviços de: Registro de Pessoa Física e Jurídica, confecção e renovação da Cédula de Identidade Profissional (CIP), atualização de dados cadastrais, recebimento de documentos diversos e esclarecimento a cerca da regulamentação do exercício profissional da Educação Física.

