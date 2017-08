Geral

Viajar na baixa temporada é escolha ideal para se desligar da rotina

Escrito por 17 Agosto 2017 .

Thermas Piratuba Park Hotel, referência em hospedagem no Oeste de Santa Catarina, apresenta uma lista de atrações para o turista que viaja entre agosto e início de dezembro

Viajar na alta temporada pode ser bem estressante para quem quer relaxar. Por outro lado, o turista que escolhe a baixa temporada tem a vantagem de desfrutar dos destinos com muito mais tranquilidade e ainda economizar em diárias e passagens. Neste período, Piratuba, no Oeste de Santa Catarina, é um destino perfeito para quem curte as águas termosulfurosas, principal atração turística da cidade.

No Parque Termal da cidade os turistas contam com dois complexos: um para crianças, com piscinas mais rasas, chuveirinho, toboágua e hidromassagem, e outro com piscinas maiores, sendo uma semiolímpica e uma coberta. Ambos são abastecidos com a água termal, que chega a 38 °C e trazem uma série de benefícios à saúde. Mas as atrações dessa pequena e hospitaleira não param por aí. Veja algumas das sugestões que o Thermas Piratuba Park Hotel, referência em hospedagem na região, apresenta para seus hóspedes.

Usina de Machadinho

Além de incrementar a economia da região, a Usina de Machadinho, pela grandiosidade de sua construção, atrai turistas o ano todo. Situada no rio Pelotas, a 18km do centro de Piratuba, faz divisa desse município com Maximiliano de Almeida, no Rio Grande do Sul, possui três unidades geradoras produzindo um total de 1.140 MW de potência. A barragem possui 126 metros de altura e 700 metros de comprimento. São seis comportas funcionando com queda d’água de mais de 90 metros. No centro de informações turísticas de Piratuba é possível ver a maquete da usina.

Passeio de Maria Fumaça

Ótimo para conhecer as belezas naturais da região, o passeio com a Maria Fumaça leva cerca de 4h30 (ida e volta) acompanhando o curso do Rio do Peixe, entre montanhas e casinhas coloniais. Há parada de 1h30 na cidade de Marcelino Ramos, onde os turistas podem visitar o santuário de Nossa Senhora da Salete ou o balneário de águas termais. O passeio é concorrido então é interessante reservar com antecedência.

Desfrute de todo conforto

Agora, se a ideia é curtir todo conforto que o Thermas Piratuba Park Hotel pode oferecer, relaxe. Localizado a 300 metros do Parque de Água Termal e a 100m da avenida principal do município, o hotel oferece traslados em horários programados. Sua estrutura dispõe de 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras.

O Thermas Piratuba Park Hotel oferece recreação profissional para adultos e crianças, saunas a vapor e seca, Espaço Wellness, restaurante com pensão completa, coffee shop na área das piscinas com serviço de bebidas, lanches e porções, sala de TV e chimarrão, espaço para realização de eventos, Play Ground, sala de recreação infantilbt, wifi gratuito, elevadores em todos os andares, serviços de lavanderia e estacionamento. Mais informações e reservas no telefone (49) 3553-0000 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 – Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.