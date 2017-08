Geral

Diretores da APEP são nomeados para compor Conselho Superior da PGE-PR

16 Agosto 2017

Conselho Superior é formado por 16 procuradores do Estado, sendo oito nomeados pelo procurador-geral do Paraná e oito eleitos

O presidente Eroulths Cortiano Junior e o membro do Conselho Fiscal da APEP, José Anacleto Abduch Santos, foram nomeados para compor o Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado do Paraná - biênio 2017-2019, sendo o primeiro na qualidade de suplente e o segundo como titular, de acordo com o decreto nº 7550, assinado pelo governador Carlos Alberto Richa no dia 8 de agosto.

O Conselho Superior é composto por 16 procuradores do Estado, oito indicados pelo procurador-geral e oito eleitos. Os novos membros nomeados atuarão no período de 3 de setembro de 2017 a 2 de setembro de 2019. “É relevante, e parece ser inédita, a presença de um presidente da APEP na composição do Conselho”, aponta Eroulths Cortiano Junior.

O diretor da APEP José Anacleto Abduch Santos e os procuradores Joe Tennyson Velo, Arnaldo Moro Filho, Leila Cuéllar, Cláudia de Souza Haus, Laura Rosa da Fonseca Furquim, Lilian Didoné Calomeno e Marisa Zandonai foram os nomes indicados pelo procurador-geral do Paraná, Paulo Sérgio Rosso, para a nova composição do Conselho.

Além do presidente Eroulths Cortiano Junior, foram eleitos para integrar o Conselho no atual biênio os procuradores Hermínio Back, Marco Aurélio Barato, Jozélia Nogueira, Mércia Miranda Vasconcellos Cunha, Paula Schmitz de Schmitz, Jorge Aroldo Martins e Paulo Roberto Glaser.

O Conselho Superior da Procuradoria-Geral do Estado tem por finalidade dirimir as mais altas questões da carreira e da instituição, discutindo e definindo as questões jurídicas mais relevantes que envolvem o Estado do Paraná.