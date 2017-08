Geral

Netscan Digital preparou ofertas exclusivas para o mês do advogado

Escrito por 16 Agosto 2017 .

Netscan Digital preparou ofertas exclusivas para o mês do advogado

A Netscan Digital divulgou uma promoção exclusiva para agosto, mês em que se comemora o Dia do Advogado. A empresa parceira da CAA-PR está oferecendo dois modelos de scanner profissional a preços especiais, com frete grátis para todo o Brasil, nas compras efetuadas pelo site www.netscandigital.com/caapr.



Os scanners da Kodak em promoção são os modelos i940, de R$ 2.388,75 por R$ 1.139,00, utilizando o cupom de desconto OAB-11-EB, e o i1150, que na promoção baixa de R$ 3.425,50 para R$ 1.889,00, com o cupom de desconto OAB-12-EB.



Os valores exclusivos para advogados adimplentes com o pagamento da anuidade da OAB Paraná podem ser pagos em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito. Para pagamento à vista, por meio de boleto ou transferência bancária, há desconto de mais 7% sobre o valor da promoção.