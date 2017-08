Geral

Livrarias da CAA-PR já operam normalmente em todo o estado

Escrito por 15 Agosto 2017 .

As sete lojas da Livraria do Advogado no Paraná estão em funcionamento, sob a administração da editora Capital das Letras

Em julho deste ano, a Livraria e Editora Capital das Letras assumiu a administração das Livrarias da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná. Após curto período de remanejamento de estoques, as sete Livrarias da CAA-PR no estado já operam normalmente.



Segundo Leonardo Michetti, diretor de operações da Capital das Letras, editora que também administra as livrarias da CAA-DF, a parceria prevê no mínimo 18% de desconto aos advogados que apresentarem a carteira da Ordem na hora da compra, bem como um aumento significativo de títulos e editoras que atuam no segmento jurídico e na literatura, como os livros infantis.



Estão disponíveis cerca de mil títulos. “A atual administração aumentará significativamente a quantidade de títulos, para oferecer aos advogados, acadêmicos e operadores do Direito o maior e mais diversificado número de obras”, assegura Leonardo Michetti.



Todos os livros comercializados pela Capital das Letras nas sete Livrarias da CAA-PR no estado têm desconto mínimo de 18% para advogados e de 15% para estudantes de Direito sobre o preço de capa. Os endereços e horários de atendimento das lojas, localizadas em Curitiba, Pato Branco, Londrina, Maringá, Ponta Grossa, Cascavel e Umuarama, estão disponíveis no site da CAA-PR, no endereço www.caapr.org.br/livrarias.php.



Com informações da assessoria de comunicação da OAB Londrina