Cursos do Conselho de Educação Física movimentam região de Umuarama

Escrito por 02 Agosto 2017 .

Atividades são gratuitas e acontecem neste fim de semana, dias 5 e 6 de agosto, para fomentar o crescimento do mercado fitness na região

O Conselho Regional de Educação Física do Paraná (CREF9/PR) vai oferecer cursos gratuitos para gestores e Profissionais de Educação Física que atuam em academias de Umuarama e região. Os eventos acontecem no fim de semana de 5 e 6 de agosto, na Universidade Paranaense (UNIPAR), e têm inscrição gratuita para gestores e Profissionais de Educação Física registrados no Sistema CONFEF/CREF’s.

No sábado acontece o Encontro de Gestores de Academias do Paraná, evento de capacitação para gestores, proprietários e responsáveis técnicos de Academias. Estão programadas palestras com: Almeris Armiliato, Rafael Nassif e Fernando. Os cursos têm início às 8h e terão os temas: gestão eficiente de negócios, redução de passivos trabalhistas e mudanças nos modelos de academias.

Já no domingo, os Profissionais de Educação Física poderão realizar os cursos do Workout de Atividade Física para Profissionais de Educação Física de Academias do Paraná (Workday CREF9). Os cursos serão divididos nos módulos de Avaliação e Prescrição de Exercícios Físicos, com os professores Gustavo Brandão e Ivan Pinto Ribeiro, e Personal Trainer, com os professores Rafael Strugale e Diego Spinoza. Os Profissionais interessados podem escolher apenas um dos módulos de curso, todos os cursos abordam temas teóricos e práticos.

O Presidente do CREF9/PR, Antonio Eduardo Branco, destaca a importância da capacitação profissional para o crescimento da profissão e melhora da qualidade de atendimento à sociedade. “Estamos tendo a oportunidade de levar este evento para Umuarama. Estes cursos possibilitam a capacitação de gestores e Profissionais de Educação Física para enfrentar a crise e oferecer melhores serviços para os clientes. Isso traz um benefício muito grande para toda a sociedade”, completa.

A realização de eventos é uma das formas de fortalecer a presença do Conselho Profissional na região. “Estamos marcando nossa posição na região. Queremos levar mais eventos como o Dia de Ação CREF9/PR, cursos de Educação Física Escolar e desportos para possibilitar que os Profissionais possam estar se capacitando permanentemente”, explica Branco.

Os Profissionais e Gestores interessados em participar do evento devem realizar as inscrições gratuitas até o dia 4 de agosto, através do site www.crefpr.org.br.

Escritório Móvel realize plantão de atendimentos durante evento

O CREF9/PR disponibilizará o Escritório Móvel para atender os participantes do evento e Profissionais de toda a região. A expectativa é facilitar o atendimento, oferecendo alguns dos serviços realizados na sede do Conselho. A van atenderá no mesmo local dos cursos, das 8h ao 12h e das 13h30 as 17h30.

Os Profissionais que comparecerem ao posto de atendimento poderão realizar os serviços de: Registro de Pessoa Física e Jurídica, confecção e renovação da Cédula de Identidade Profissional (CIP), atualização de dados cadastrais, recebimento de documentos diversos e esclarecimento a cerca da regulamentação do exercício profissional da Educação Física.

Serviço

Encontro de Gestores de Academias do Paraná – Sábado (05/08)

Local: Universidade Paranaense (Unipar)

Endereço: Praça Mascarenhas de Moraes, 4282 – Centro, Umuarama

Programação:

8h – Abertura

9h – Gestão Eficiente para Melhores Negócios (Almeris Armiliato)

13h30 – Diminuindo passivos trabalhistas (Dr.Rafael Nassif)

15h30 – A morte das Academias como Conhecemos (Fernando Tadeu)

Workday CREF9/PR – Domingo (06/08)

Local: Universidade Paranaense (Unipar)

Endereço: Praça Mascarenhas de Moraes, 4282 – Centro, Umuarama

Programação:

Avaliação e prescrição de exercícios físicos em academias

8h às 12h – Gustavo Brandão [CREF 004955-G/PR]

13h30 às 17h30 – Ivan Ribeiro [CREF 014079-G/PR]

Personal Trainer

8h às 12h – Rafael Strugale [CREF 004397-G/PR]

13h30 às 17h30 – Diego Spinoza [CREF 012103-G/PR]

Conselho Regional de Educação Física da 9ª Região Estado do Paraná | CREF9/PR

E-mail: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.

Rua Amintas de Barros, 581, Centro - Curitiba

Fone: (41) 3363-8388

www.crefpr.org.br | www.facebook.com/cref9pr