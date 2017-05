Geral

Noite do Pijama: festa inesquecível para crianças é novidade em hotel fazenda

08 Maio 2017

Hotel Fazenda das Araucárias oferece um programa completo para tornar a festa de crianças e jovens em uma data inesquecível

Refúgio ecológico distante apenas 20 minutos de Curitiba, o Hotel Fazenda das Araucárias criou uma opção para crianças e jovens comemorarem o aniversário entre amigos. É a "Noite do Pijama", um programa que remonta as tradicionais festas do pijama, em um local com completa infraestrutura. Alimentação, brincadeiras, pernoite, pôneis, futebol, parque infantil, piscina e traslado fazem parte do programa, que também pode incluir shiatzu, recreacionistas, mágico e DJ. A ideia é tornar a data um evento inigualável e inesquecível tanto para o aniversariante quanto para os convidados.

Programa sugerido

Na "Noite do Pijama" a festa começa com uma van buscando as crianças no colégio ou em um ponto de encontro, para conduzi-las ao Hotel. Após a recepção, as crianças são acomodadas nos quartos e fazem um lanche com todas as suas guloseimas favoritas. Hot dog, pizza, hambúrguer, bolos, sucos e doces fazem parte do cardápio. As brincadeiras seguem até horário pré-determinado pelos pais ou responsáveis.

Depois do pernoite as crianças são recebidas com um completo café da manhã. A partir daí toda a infraestrutura do Hotel da Fazenda das Araucárias está à disposição das crianças, para garantir diversão com total segurança. O retorno acontece perto do horário do almoço, com as crianças sendo entregues em local previamente indicado. O valor do convite é R$ 280,00 por participante, com tarifa livre para o aniversariante e um acompanhante. Decorações estão a cargo do contratante.

Sobre o Hotel Fazenda das Araucárias

Localizado a apenas 20 minutos de Curitiba, Hotel Fazenda das Araucárias é opção perfeita para relaxar, curtir a natureza e ainda praticar algum esporte de aventura. Situado em uma imensa área preservada, nos contrafortes da Serra do Mar, o hotel oferece aos visitantes uma paisagem privilegiada, clima fresco e agradável por conta da vegetação, além da possibilidade de se surpreender com a presença de animais silvestres.

Com acesso pela BR 277, em Piraquara, próximo ao pedágio da Concessionária Ecovia, o hotel funciona em antigo casarão de fazenda, reformado e adaptado para receber hóspedes com muito conforto. As amplas suítes acomodam até cinco pessoas e contam com aquecimento e banheiros equipados. As reservas podem ser feitas pelos telefones (41) 3322-2221 ou 99616-8188. Mais informações sobre tarifas, serviços disponíveis, taxas para pets, visualização das dependências do Hotel acesse http://fazendadasaraucarias.com.br.

