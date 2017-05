Geral

Thermas Piratuba Park Hotel prepara fim de semana especial para celebrar o Dia das Mães

Escrito por 08 Maio 2017 .

Entre os dias 12 e 14 de maio, além das diárias que já estão com preços de baixa temporada, os hóspedes vão poder curtir jantar com apresentação de música ao vivo

Declare seu amor e presentei sua mãe com um fim de semana mais que especial no Thermas Piratuba Park Hotel. Para este fim de semana, o hotel sugere um fim de semana em família, presente ideal para a mulher mais especial de nossas vidas. Entre os dias 12 e 14 de maio, além das diárias que já estão com preços de baixa temporada, os hóspedes vão poder curtir jantar com apresentação de música ao vivo. Os pacotes do Thermas Piratuba Park Hotel incluem as três refeições, além da possibilidade de desfrutar de toda infraestrutura de lazer do hotel.

Como a gastronomia é um dos pontos altos no Thermas Piratuba Park Hotel, para o fim de semana do Dia das Mães foram selecionados cardápios especiais: na sexta-feira (dia 12) está previsto o jantar temático "Uma viagem à Itália", com pratos e repertório de música típica. No sábado (dia 13), tem "Almoço à Brasiliana" e no jantar o "45º Festival do Morango e Chocolate, com música ao vivo na área das piscinas internas. E no domingo (dia 14) é hora de reunir a família em torno da mesa para comemorar o Dia das Mães com o "Almoço Churrasco e Bacalhau do Thermas".

Sobre o Thermas Piratuba Park Hotel

Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, o Thermas Piratuba Park Hotel é a opção ideal para quem busca tranquilidade e integração com a natureza. O Thermas Piratuba está localizado a 300 metros do Parque de Águas Termais e a 100m da avenida principal do município. O hotel apresenta uma estrutura diferenciada com 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente. São 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras. Informações e reservas: (49) 3553-0000 /Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.