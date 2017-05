Geral

CAA-PR participou do Café da Manhã do CONIMA sobre mediação e arbitragem

Vice-presidente da CAA-PR fez palestra no Diálogo Colaborativo entre o Poder Judiciário, Câmaras de Mediação e Arbitragem e Advocacia

A vice-presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Daniela Ballão Ernlund, foi uma das palestrantes convidadas do café da manhã promovido pelo Conselho Nacional das Instituições de Mediação e Arbitragem (CONIMA) “Diálogo Colaborativo entre o Poder Judiciário, Câmaras de Mediação e Arbitragem e Advocacia”. A diretora da CAA-PR, Iolanda Gomes, também participou do evento.



O café da manhã que aconteceu na quarta-feira (3) na PUC Curitiba, foi moderado pela advogada e professora Luciana Dias Drimel, superintendente do CONIMA no Paraná. O evento contou com palestras do desembargador Roberto Bacellar, presidente da Comissão Estadual de Justiça Restaurativa do Tribunal de Justiça do Paraná e do advogado Henrique Gomm, presidente da Câmara de Mediação da ARBITAC da Associação Comercial do Paraná.



Na ocasião Daniela Ballão Ernlund destacou a importância do advogado na recomendação e condução de um procedimento de mediação. ”É importante a formação de mais profissionais capazes de buscar a composição de litígios de maneira consensual e colaborativa. Sem dúvida, o sistema judiciário está em seu limite gerando um grande prejuízo à sociedade brasileira”, afirmou. “Neste sentido, a Caixa de Assistência dos Advogados promoveu nos últimos dois meses, um ciclo de palestras no Edifício Maringá, com os temas ‘Comunicação Não Violenta’ e ‘Constelação Familiar como forma de resolução de conflito’. Estamos procurando contribuir com o aperfeiçoamento pessoal dos advogados, buscando ferramentas para um mundo menos violento”, ressaltou a vice-presidente da CAA-PR.



A superintendente do CONIMA no Paraná destacou a importância deste momento. “Com a vigência do novo CPC passou a ser obrigatória a realização de uma audiência de conciliação mediada por um terceiro em todo processo. Então é o momento de dialogar, pensar na co-criação de um sistema, com colaboração de todos os partícipes do processo, para criarmos juntos formas adequadas para solução de conflitos de acordo com a nossa realidade no Paraná”, disse Luciana Dias Drimel. Conforme a advogada, o momento é de mudar a cultura do advogado que briga pelo advogado que resolve.



O CONIMA atua na disseminação e no incentivo às boas práticas da mediação e na congregação das entidades que praticam métodos extrajudiciais de resolução de conflitos de interesse. Com 20 anos de atuação, o CONIMA tem por tradição realizar Cafés da Manhã em todo país com objetivo de tornar mais conhecidos os métodos extrajudiciais, os caminhos seguros, prudentes e mais rápidos para a resolução de conflitos.



O debate contou com a presença de estudantes e profissionais.