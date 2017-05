Geral

II Encontro de Delegados da CAA-PR aconteceu em Guaíra

Escrito por 02 Maio 2017 .

Diretoria e delegados da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, gestão 2016-2018, se reuniram para debater temas de interesse da classe

Na última sexta-feira, 28 de abril, a diretoria e os delegados da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná estiveram reunidos em Guaíra, para o II Encontro de Delegados da gestão 2016-2018. A diretoria e os representantes da CAA-PR nas Subseções da OAB debateram formas de melhorar e ampliar os serviços e benefícios concedidos aos advogados paranaenses e a seus dependentes.

A sessão solene de abertura do encontro, evento simultâneo ao III Encontro de Presidentes das Subseções da OAB Paraná, aconteceu na última quinta-feira (27). Durante a reunião de trabalho, na sexta-feira (28), foram apresentados os principais projetos desenvolvidos pela entidade e sua implementação no interior, como a expansão para as Subseções dos Escritórios Compartilhados, que oferecem apoio ao exercício profissional, da Corrida Legal, do Vôlei Legal Feminino e do Coral.

Os diretores e delegados também abordaram novos convênios regionais e estaduais, além do desenvolvimento de aplicativo para os convênios estaduais e nacionais. Conversaram sobre a farmácia e loja virtuais, convênios médicos e formas de fortalecer a divulgação da CAA-PR no interior do estado para melhor atender os profissionais da classe em todo o Paraná.