Jantar especial celebra a gastronomia portuguesa em Piratuba

Escrito por 02 Maio 2017 .

O Thermas Piratuba Park Hotel abre o primeiro fim de semana do mês de maio com uma agenda de festivais gastronômicos, no Restaurante Espaço Jardim Gourmet. Sob o comando do Chef de Cozinha Rodrigo Schardong, os festivais contemplam pratos e receitas das cozinhas italiana e brasileira, mas o destaque vai para a culinária portuguesa.

Tendo o bacalhau como estrela, receitas clássicas dividem cena com as criações do chef na 15ª Noite Portuguesa para encantar hóspedes e moradores da região. As reservas para o jantar, que acontece dia 6 de maio, já podem ser feitas diretamente no hotel e são limitadas. Para os hóspedes o jantar está incluso no pacote do fim de semana, já para moradores e visitantes da região de Piratuba os convites saem a R$ 59,90 por pessoa.

Jantar Show de Pastas

Outra novidade no mês de maio é que, todas as quartas-feiras, de 3 a 24, o Thermas Piratuba Park Hotel promove o jantar especial Show de Pastas. No cardápio quatro opções de massas e seis opções de molhos, além de buffet com carnes, lasanha, capeletti in brodo, risoto e outras delícias. O cardápio será servido no Restaurante Espaço Jardim Gourmet, ao preço de R$ 39,00 por pessoa e é aberto ao público.

Mais informações sobre reservas, tarifas promocionais, infraestrutura e serviços disponíveis no hotel, terapias disponíveis no Espaço Wellness no endereço eletrônico www.thermaspiratubahotel.com.br/ ou pelos telefones (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001.

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.