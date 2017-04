Geral

Netscan Digital oferece descontos na compra de scanner

Convênio da CAA-PR com a Netscan Digital garante vantagens especiais para advogados paranaenses

A Netscan Digital, empresa conveniada da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, está com uma promoção especial. O valor do scanner Kodak modelo i1150 está com desconto de 37,7% à vista ou 30,76% para quem optar pelo pagamento parcelado. Para aproveitar a promoção, os advogados regularmente inscritos na OAB Paraná devem adquirir o produto pela internet, no endereço www.netscandigital.com/caapr.



Utilizando o cupom de desconto OAB-12-EB, o preço é de R$ 1.889,00 para pagamento parcelado em até 10 vezes sem juros no cartão de crédito ou R$ 1.756,77 com o desconto adicional para pagamento à vista, que deve ser feito por meio de boleto antecipado ou transferência bancária.



O modelo i1150 possui compactação avançada para gerar arquivos com tamanho reduzido, digitaliza cartões rígidos, como cartões de crédito, por exemplo, e está livre de atolamento de documentos. O produto tem dois anos de garantia com atendimento técnico no local de instalação. Dúvidas e mais informações podem ser obtidas pelo e-mail Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. ou pelo telefone (41) 3072-0559.