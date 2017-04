Geral

Dia das Mães é mais especial no Thermas Piratuba Park Hotel

Escrito por 28 Abril 2017 .

Hotel preparou fim de semana especial para hóspedes que forem comemorar a data em Piratuba

Inovar e surpreender na hora de presentear é sempre difícil, ainda mais quando a pessoa é alguém muito próximo. Agora, filhos e maridos que querem surpreender no presente do Dia das Mães o presente ideal pode ser uma viagem em família. O Thermas Piratuba Park Hotel e toda sua equipe preparou um fim de semana todo especial, para agradar a mulher mais importante de nossas vidas.

Entre os dias 12 e 14 de maio, além das diárias que já estão com preços de baixa temporada, os hóspedes vão poder curtir jantar com apresentação de música ao vivo. Os pacotes do Thermas Piratuba Park Hotel incluem as três refeições, além da possibilidade de desfrutar de toda infraestrutura de lazer do hotel.

Como a gastronomia é um dos pontos altos no Thermas Piratuba Park Hotel, para o fim de semana do Dia das Mães foram selecionados cardápios especiais: na sexta-feira (dia 12) está previsto o jantar temático "Uma viagem à Itália", com pratos e repertório de música típica. No sábado (dia 13), tem "Almoço à Brasiliana" e no jantar o "45º Festival do Morango e Chocolate, com música ao vivo na área das piscinas internas. E no domingo (dia 14) é hora de reunir a família em torno da mesa para comemorar o Dia das Mães com o "Almoço Churrasco e Bacalhau do Thermas".

Conheça o Thermas Piratuba Park Hotel

Para quem ainda não conhece Piratuba, no site do hotel (www.thermaspiratubahotel.com.br) é possível ver a infraestrutura, tirar dúvidas e ainda fazer a reserva através dos diferentes canais disponibilizados pelo hotel: telefone, WhatsApp, e-mail, chat dentro do site, e também pelo facebook ou twitter.

Serviço:

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.