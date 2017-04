Geral

Recebendo o inverno de portas abertas

Escrito por 27 Abril 2017 .

Investir em revestimentos e iluminação especiais para essa época do ano deixa os ambientes aquecidos e acolhedores

Com a chegada do outono, as temperaturas já ficaram mais baixas, anunciando que a estação mais fria do ano se aproxima. Nessa época, é habitual dar preferência aos programas que podem ser feitos em casa, na companhia dos familiares e amigos, assim como procurar alternativas para tornar esse ambiente mais aquecido e aconchegante. De acordo com arquitetos, investir em revestimentos acolhedores e determinadas peças de decoração é o segredo para deixar a casa preparada para os dias frios.

Pequenos detalhes podem fazer a diferença sem exigir altos investimentos, conforme explica a arquiteta Sabrina Becker. “Trabalhar com itens que tragam aconchego e aqueçam o ambiente, como mantas, almofadas e tapetes é uma boa alternativa”. Pensar em revestimentos que proporcionem conforto, como a madeira, por exemplo, também é uma estratégia para preparar os ambientes para essa época do ano. Ela é um isolante térmico natural, o que ajuda a manter a casa com temperaturas mais agradáveis. E por ser um material clássico, ela pode ser mantida nas outras estações.

Becker chama atenção para o fato de que a iluminação também é essencial para criar um clima de aconchego no outono e inverno. “Sugerimos trabalhar com lâmpadas em tons de amarelo e âmbar, que ajudam a propiciar uma atmosfera mais quente”. Nesse momento, o melhor é deixar a luz branca de lado, por ser considerada fria.

Seja para deixar a família mais à vontade ou para realizar recepções em casa durante o inverno, a arquiteta Marcia Campetti também dá algumas dicas. “Usar flores em cores quentes na mesa ajuda a aquecer todo o cômodo. Espalhar velas em cantos ou prateleiras garantem um toque muito especial”, sugere.

E, é claro, uma boa lareira, ainda que seja móvel e a álcool é uma das melhores aliadas para o seu lar nos dias mais frios.