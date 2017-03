Notícias

Piscinas valorizam imóveis e proporcionam mais qualidade de vida aos moradores

Escrito por 03 Março 2017 .

Quem nunca sonhou em ter uma piscina em casa? Mesmo em cidades frias como Curitiba, ela é um item que vem se tornando cada vez mais importante na lista de desejos de quem busca por um imóvel. Dos empreendimentos mais simples ao mais sofisticados, as incorporadoras apostam na piscina como diferencial para agregar mais conforto e qualidade de vida para seus moradores “Além disso, ela ainda valoriza o imóvel a medida em que dispensa a adesão do cliente a academias que ofereçam infraestrutura para natação. Hoje, os itens de lazer, sobretudo relacionados a saúde e bem-estar, funcionam como um grande atrativo comercial, agregando valor ao imóvel”, explica Henrique Penteado Teixeira, especialista do segmento.

Esta valorização ganhou força em função do crescimento de um público interessado em se exercitar ou relaxar sem precisar sair de casa e enfrentar trânsito, filas e estresse. “Pela dificuldade em se deslocar pela cidade e pela crescente escassez de tempo, as pessoas preferem contar com essas facilidades dentro da própria casa”, ressalta Teixeira.

E, apesar de exigir cuidados durante o ano todo, a piscina não tem um custo mensal elevado. “Se a manutenção for realizada de forma correta, ela eleva o padrão e atratividade do empreendimento sem onerar com elevação das despesas condominiais”, completa.

Para que os moradores aproveitem a piscina o ano todo, muitas construtoras investem em piscinas cobertas e aquecidas - e até mesmo as com raias, próprias para a prática de natação. Outra alternativa para prolongar seu uso é a criação de um projeto misto, que una a piscina a um spa ou uma sauna, solarium, entre outros atrativos, como um deck molhado.