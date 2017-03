Geral

Palestra apresenta a designers de interiores material sintético com total moldabilidade e assepsia

03 Março 2017

Este foi o primeiro evento da ABD-PR de 2017 e surpreendeu as participantes

Inspiradas a criar ambientes inovadores, personalizados e elegantes. Foi assim que os profissionais de designers de interiores se sentiram após a palestra de Luan Estradioto sobre o Corian, revestimento à base de resina acrílica, produzido pela multinacional DuPont. O evento foi organizado na terça-feira (14) pela ABD-PR – Associação Brasileira de Designer de Interiores, em parceria coma loja Todeschini do Batel e a DecoreA, empresa processadora premium do produto.

O Café com a ABD-PR faz parte do portfólio de ações da entidade que visam ao aprimoramento técnico e compartilhamento de conhecimentos entre fornecedores, lojistas e profissionais. De acordo com a diretora Silvia Pedroso Xavier, “nosso papel é contribuir para a formação continuada dos associados”. Também diretora da Associação, Karin Brenner colocou que já na primeira iniciativa de 2017, a ABD-PR conseguiu atraiu um grande número de associados e surpreendê-los com um assunto tão interessante.

De acordo com Luan Estradioto, o Corian tem sido utilizado em substituição de granitos, mármores, aço inox, por exemplo, em cubas para pias e lavatórios, balcões, tampos e bancadas para cozinhas, banheiros, hospitais, clínicas. Mais recentemente, profissionais de designers de interiores estão compondo ambiente utilizando o material. Cada vez mais, o produto está sendo cotado para integrar projetos especiais, na confecção de luminárias, móveis, fachadas, painéis e objetos decorativos, balcão de recepção, detalhes de portas, cozinha gourmet. “Acaba se tornando um diferencial”, acentua.

“O Corian apresenta vantagens em relação a outros materiais: não mancha com a mesma facilidade porque não é poroso, não tem emendas aparentes, não risca com facilidade e não propaga o fogo”, descreve Estradioto. Resistente, o produto é termomoldado e pode criar efeitos de relevo. Utilizando espessura menor, o material apresenta-se translúcido podendo ser feito em diversas cores, sendo a branca a mais comum. Agradável ao toque, o material por ser moldável não apresenta juntas tornando-o totalmente asséptico, reforça.

O produto foi lançado nos Estados Unidos em 1967 para ser usado pela indústria da aviação, por ser um material resistente e leve, e no Brasil em 1989. Muito popular também na Itália e na Alemanha, é descrito como elegante, durável e higiênico e requer pouca manutenção. No evento, Estradioto também apresentou a tecnologia Charging Surface. “Trata-se de um carregador de celular sem fio acoplado a uma base moldada em Corian, que pode ser aplicada em vários locais”, completa.

Para o gerente da Todeschini Batel, Jefferson Macena, as ações da ABD-PR incrementam o conhecimento e as técnicas que os designers de interiores adotam em seus projetos. O diretor da loja, Clair Milani, garantiu que a empresa sempre estará de portas abertas para receber iniciativas tão importantes para o mercado e para os profissionais.