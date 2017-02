Geral

Thermas Piratuba Park Hotel comemora aniversário e presenteia hóspedes no Carnaval

Escrito por 21 Fevereiro 2017 .

Para marcar os 19 anos de fundação, hotel estende campanha de desconto para hóspedes que fecharem o pacote de cinco diárias

O Thermas Piratuba Park Hotel celebrou nesta segunda-feira seus 19 anos de história. E para marcar a comemoração do seu aniversário, decidiu presentear os clientes com um desconto para o feriado de Carnaval. Fundado em 20 de fevereiro de 1998, o empreendimento é considerado uma referência em hospedagem na região Oeste de Santa Catarina, um dos melhores paraísos de águas termais do país. E na campanha "Carnaval Sem stress", os clientes que fecharem cinco diárias economizam R$ 350,00 no pacote.

"Decidimos estender o desconto para o Carnaval, como forma de comemorar e agradecer nossos clientes", afirma Wilson Luiz de Macedo, sócio proprietário do Thermas Piratuba Park Hotel. Ele se recorda que desde que o hotel iniciou sua operacionalização o trabalho diário é focado em atender cada vez melhor os visitantes. "Trabalhamos sempre para satisfazer as expectativas dos clientes, com foco a proporcionar uma experiência positiva de lazer, de férias ou de relaxamento. Mas além disso, estamos sempre envolvidos com a promoção e fortalecimento do turismo em nossa região, que tem muito a oferecer aos visitantes", destaca Macedo.

Localizado na Rua Florianópolis, 88, em frente ao Centro de Eventos de Piratuba, o Thermas Piratuba Park Hotel e é constituído por 56 unidades habitacionais, ou seja, 151 leitos. Arquitetado em estilo germânico para difundir, retratar e resgatar a cultura e colonização do município, o Hotel é a opção ideal para quem busca tranquilidade e integração com a natureza. No hotel é possível desfrutar o silêncio da região, apreciar as belas paisagens da sacada dos apartamentos, com muita mordomia e conforto, além do atendimento amigo.

Outro ponto forte no Thermas Piratuba Park Hotel é a gastronomia. A cozinha, comandada pelo Chef Rodrigo Chardong, presenteia hóspedes com festivais gastronômicos que valorizam os sabores regionais e também destacam pratos da cozinha internacional. Reinaugurado no ano passado depois de ser totalmente reformado, o Espaço Wellness completa o leque de opções oferecidas aos hóspedes.

Recreação e muito mais

Localizado a 300 metros de um dos mais belos e tradicionais Parques de Águas Termais do Brasil e a 100m da avenida principal do município, o Thermas Piratuba Park Hotel oferece traslados em horários programados. Sua estrutura dispõe de 02 piscinas internas com água aquecida e 01 piscina externa com água temperatura ambiente, 56 apartamentos amplos e confortáveis, todos com sacadas com vista para a natureza e banheiras.

O hotel oferece recreação profissional para adultos e crianças, saunas a vapor e seca, Espaço Wellness, restaurante com pensão completa, coffee shop na área das piscinas com serviço de bebidas, lanches e porções, sala de TV e chimarrão, espaço para realização de eventos, Play Ground, wifi gratuito, elevadores em todos os andares, serviços de lavanderia e estacionamento. Mais informações e reservas no telefone (49) 3553-0000 ou Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo. .

Serviço

Thermas Piratuba Park Hotel

Rua Florianópolis, 88 - Centro, Piratuba (SC)

site: www.thermaspiratubahotel.com.br/

fanpage: www.facebook.com/ThermasPiratubaHotel

Telefone: (49) 3553-0000 / (49) 3553-0001

Email: Este endereço de email está sendo protegido de spambots. Você precisa do JavaScript ativado para vê-lo.