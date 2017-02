Geral

CAA-PR presta homenagem à OAB Paraná pelo aniversário de 85 anos

Escrito por 20 Fevereiro 2017 .

Caixa de Assistência presenteou aniversariante com escultura que representa a solidez e a harmonia de uma relação institucional que possuem há anos

A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) prestou uma homenagem à diretoria da OAB Paraná na solenidade comemorativa aos 85 anos da Seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil. Durante a cerimônia, o presidente José Augusto Araújo de Noronha, que também já presidiu a Caixa de Assistência por dois mandatos consecutivos (2010-2012 e 2013-2015), recebeu uma escultura do artista Alfi Vivern das mãos da vice-presidente da CAA-PR, Daniela Ballão Ernlund.

"A escultura escolhida, segundo o artista Alfi Vivern, representa a solidariedade. Através dela, procuramos entregar à aniversariante do dia um presente que represente de forma singela, porém significativa, a relação da CAA-PR e OAB Paraná ao longo de sua história. Somos duas entidades distintas, no entanto que caminham paralelamente, visando o mesmo objetivo: os advogados do Paraná. A escultura representa a solidez e harmonia desta relação institucional. Certamente uma bela obra aos acervos da nossa Seccional", afirmou Daniela Ballão.