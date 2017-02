Geral

Presidente da CAA-PR destaca papel fundamental da OAB na redemocratização do Brasil

Escrito por 20 Fevereiro 2017 .

Em nome da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, Artur Humberto Piancastelli parabenizou a OAB Paraná pelos seus 85 anos de existência

O presidente da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR), Artur Humberto Piancastelli, relembrou um pouco da história e destacou o importante papel da OAB na redemocratização do país, durante a solenidade que comemorou os 85 anos da OAB Paraná, realizada nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, na sede da Seccional.

Artur Piancastelli afirmou que não tem como contar a história do Brasil a partir de 1930 sem mencionar a Ordem dos Advogados do Brasil, desde então presente nos episódios mais marcantes do país. "E a OAB do Paraná sempre teve participação ativa. A VII Conferência Nacional dos Advogados de 1978, em Curitiba, foi um verdadeiro marco na história pela redemocratização do país, com incondicional apoio ao movimento que lutava pela anistia e pelas revogações do AI-5 e da Lei de Segurança Nacional", salientou.

"A organização desse conclave na capital paranaense foi um ato de grande bravura dos dirigentes da OAB Paraná, liderados por Eduardo Rocha Virmond e outros destemidos colegas na resistência contra a ditadura e na luta pelas liberdades públicas. E foi durante a conferência que chegou a notícia de que o presidente Geisel revogaria o AI-5, o que aconteceu meses depois, e de que concederia a anistia, o que ocorreu no ano seguinte", lembrou.

"Por essas e outras lutas e conquistas é que devemos ter o orgulho de sermos advogados, de ostentar no peito a sigla que representa não só a maior e mais importante entidade da sociedade civil brasileira, mas simboliza também a liberdade. Em nome da diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná, parabenizo a Seccional pelos seus 85 anos. Parabenizo todos os dirigentes anteriores e atuais desta casa. O respeito e a credibilidade da instituição é fruto do trabalho de muitos. A CAA-PR será sempre parceira da OAB para prosseguir construindo essa bela história de glórias", concluiu.