Diretoria da CAA-PR presente nas comemorações dos 85 anos da OAB Paraná

Escrito por 17 Fevereiro 2017 .

O presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli, destacou o fundamental papel da OAB na redemocratização do Brasil em seu discurso durante a solenidade comemorativa realizada na quarta-feira (15)

A diretoria da Caixa de Assistência dos Advogados do Paraná (CAA-PR) prestigiou a solenidade comemorativa de 85 anos da OAB Paraná, realizada nesta quarta-feira, 15 de fevereiro, na sede da Seccional. O evento foi pautado por recordações da história da instituição e homenagens àqueles que contribuíram para sua consolidação. A data também foi marcada pelo lançamento da edição comemorativa "OAB 85 anos".

Estiveram presentes o presidente Artur Humberto Piancastelli, que recebeu homenagem da OAB durante a cerimônia, a vice-presidente Daniela Ballão Ernlund, a secretária-geral Márcia Helena Bader Maluf e os diretores José Carlos Dias Neto, Iolanda Gomes e Julia Gladis Lacerda Arruda. A gerente administrativo financeiro da CAA-PR, Ilda Robasziewicz, foi uma dos funcionários homenageados pela Ordem. No final da sessão solene, o Coral da CAA e OAB Paraná se apresentou e emocionou os advogados e autoridades presentes.

Discursos

O presidente da CAA-PR, Artur Piancastelli, afirmou que não tem como contar a história do Brasil a partir de 1930 sem mencionar a Ordem dos Advogados do Brasil, desde então presente nos episódios mais marcantes do país. "E a OAB do Paraná sempre teve participação ativa. A VII Conferência Nacional dos Advogados de 1978, em Curitiba, foi um verdadeiro marco na história pela redemocratização do país, com incondicional apoio ao movimento de luta pela anistia e pelas revogações do AI-5 e da Lei de Segurança Nacional. Por essas e outras lutas e conquistas é que devemos ter o orgulho de sermos advogados, de ostentar no peito a sigla que representa não só a maior e mais importante entidade da sociedade civil brasileira, mas simboliza também a liberdade", salientou.

O presidente da OAB Paraná, José Augusto Araújo de Noronha, destacou que o passado da instituição é motivo de orgulho, ressaltando que o presente é trilhado por advogados e advogadas que dedicam o seu tempo de forma voluntária ao engrandecimento da Seccional. "Reverencio todos aqueles que com o seu trabalho pavimentaram essa estrada. Defenderemos sempre a Constituição, o Estado Democrático de Direito e a boa aplicação das leis. Por isso, como disse Luiz Vianna, ex-presidente da OAB Bahia, a OAB deve ser sempre o porto da sociedade brasileira", afirmou.

O protagonismo da OAB Paraná na defesa do Estado Democrático de Direito pautou o discurso do presidente nacional da OAB, Cláudio Lamachia. "Este é um momento de profundo simbolismo. É preciso ressaltar os relevantes serviços prestados pela OAB Paraná nestes 85 anos em defesa da advocacia, da democracia e da cidadania. Precisamos encontrar o equilíbrio no combate à corrupção e no respeito absoluto aos preceitos constitucionais. E isto, a OAB Paraná tem nos dados inúmeros exemplos. Aqui tivemos o primeiro grito, na VII Conferência Nacional. A chama da redemocratização do Brasil nasceu no Paraná. Por isso estamos aqui a parabenizar o estado e seus advogados", sustentou.

A sessão solene também contou com a presença do vice-presidente nacional da OAB, Luís Claudio Chaves, do secretário-geral adjunto Ibaneis Rocha Barros Júnior, do presidente da Coordenação das Caixas de Assistência da OAB (CONCAD), Ricardo Perez, além de dirigentes da Seccional, das Subseções, conselheiros estaduais e federais, presidentes de comissões, presidentes de Seccionais de sete estados do Brasil e autoridades dos meios político e jurídico paranaense.

Homenagem

A diretoria da CAA-PR prestou uma homenagem à diretoria da OAB Paraná durante a solenidade comemorativa aos 85 anos da Seccional paranaense da Ordem dos Advogados do Brasil. O presidente José Augusto Araújo de Noronha, que também já presidiu a CAA-PR por dois mandatos consecutivos (2010-2012 e 2013-2015), recebeu das mãos da vice-presidente Daniela Ballão Ernlund uma escultura do artista Alfi Vivern.

Com informações da assessoria de comunicação da OAB Paraná