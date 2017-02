Geral

Cuidado adequado prolonga vida útil dos seus óculos

Escrito por 14 Fevereiro 2017 .

Veja dicas do especialista sobre como limpar, guardar, manusear e o que se deve evitar para garantir a durabilidade de lentes e armações

A saúde dos seus olhos está intimamente ligada à maneira como você cuida dos óculos. Não importa se são de grau, solares ou de proteção, a preservação e manutenção adequada são fundamentais para manter a qualidade visual e a durabilidade dos mesmos. Limpeza com tecido especial, forma adequada de manusear e também como se deve guardar são algumas dicas de cuidados com seus óculos. De acordo com o oftalmologista Arthur Schaefer, da Clínica Schaefer, de Curitiba, a principal orientação aos pacientes é evitar comprar óculos em camelôs e sem receita médica.

Limpeza

É recomendável que você mantenha suas lentes regularmente limpas, utilizando tecido especial que já vem junto aos óculos (microfibra) evitando utilizar qualquer flanela ou pano seco, pois a poeira poderá riscar o tratamento da lente.

Ao lavar as lentes, primeiro molhe e depois passe sabão neutro (sem hidratante), lavando em seguida em água corrente. Saiba que produtos detergentes que não tenham o PH neutro podem danificar o tratamento de suas lentes deixando-as craqueladas.

Se for trabalhar em ambientes que podem deixar as lentes embaçadas, utilize soluções anti-embaçantes.

Pelo menos duas vezes ao ano, leve seus óculos à ótica para limpeza. O tratamento consiste em um "banho" com ultrassom durante 5 a 10 minutos, que deixará suas lentes como novas.

Armazenagem e descanso

Procure deixar seus óculos sempre com as lentes voltadas para cima, isso evita contato direto das lentes com objetos que podem causar danos. Evite também deixar seus óculos caírem, para que as lentes e a armação não se danifiquem.

Não deixe os óculos perto de alguma fonte de calor, em locais onde eles possam receber respingos de produtos químicos ou em qualquer local que possa danificar as lentes. As lentes oftálmicas são compostas de camadas que sofrem danos quando expostas ao calor, principalmente aquelas com tratamento antirreflexo. Portanto, evite deixar seus óculos dentro do porta-luvas do carro ou muito próximas a micro-ondas, churrasqueiras, secadores e também de spray de fixação para cabelos.

Os óculos devem ser sempre armazenados no estojo, isso é fundamental para que eles fiquem protegidos de possíveis danos e acidentes diversos. No entanto, não basta deixar os óculos no estojo, é preciso guardá-los da maneira correta, que é posicionado com as lentes voltadas para a parte cima. Desta forma, as lentes ficam preservadas de possíveis riscos oriundos de atritos.

Manuseio

Ao colocar ou tirar os óculos, nunca encoste os dedos diretamente na lente ou segure a armação por apenas uma haste. Segurar as duas hastes ao mesmo tempo evita danos e deformações.

Colocar a armação na cabeça também não é aconselhável, porque isso acelera o desgaste da armação, desalinhando as hastes com o passar do tempo.

Escolha

Óculos solares comprados em bancas de camelô têm seus atrativos por serem baratos, mas trazem grandes riscos à visão. Isso porque as lentes geralmente são de plástico e não tem garantia de tratamento contra os raios ultravioletas, o que pode levar a danos irreversíveis nas estruturas oculares, com consequente perda visual.

No caso de dúvida leve seus óculos ao seu médico oftalmologista para uma avaliação.

Contribua, colocando nos comentários algum cuidado que você costuma ter com seus óculos e que não citamos no artigo. Também comente se ficou com alguma dúvida e compartilhe com seus amigos.

